Pardubický kraj přivaděče nepostavil, napojení na D35 připomíná tankodrom

Vjezd do Zámrsku z nové okružní křižovatky na silnici I/35 vypadá strašidelně. Hluboké díry, několikrát vyspravovaná vozovka, která se na některých místech rozpadá. Bídný je stav silnice v sousedním Dobříkově či v nedalekých Srubech.

„Stav průtahu je zoufalý, opakovaně to připomínkujeme,“ řekla starostka Zámrsku Zuzana Tvrzníková.

Na krajských silnicích to není na konci zimy ojedinělý jev, nicméně zde to je zvlášť nepříjemné. Právě tudy za deset měsíců povede napojení Chocně, Ústí nad Orlicí, Žamberku či Letohradu na dálnici D35.

To všechno jsou města, které před dvaceti lety bojovala za severní trasu dálnice, ale neuspěla. Dostala tehdy slib, že rychlostní komunikace R35 sice povede jižní trasou, ale Orlickoústecko se dočká důstojných přivaděčů. Protože jejich stavba má zpoždění, minimálně několik let budou místo nich řidiči používat vysloužilou silnici kolem Chocně.

Kompletní opravu silnice II/315 z Chocně do Týnišťka kraj připravuje, ale na pořadu dne není. „Projekt se v tuto chvíli nachází ve zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. Hovořit nyní o konkrétních termínech je předčasné,“ uvedl mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

Kraj slíbil opravu už před šesti lety

Před spuštěním dálnice se rekonstrukce nedočká ani průtah Zámrskem. „V roce 2016 nám bývalý krajský radní Jaromír Dušek sliboval, že se má začít v roce 2017 a 2018, ale samozřejmě všechno je jinak. Ta silnice už technicky začíná být za hranou životností a jakákoliv záplata už bude jen dočasná, z nouze ctnost,“ řekl místostarosta Zámrsku Pavel Matys.

Silničáři zde chystají po zimě opravy vozovek turbo metodou, frézováním a strojní velkoplošné výspravy finišerem tak, jako všude. „Tohle vypukne se stavební sezonou. Zatím se jen opravují závady ve sjízdnosti,“ řekl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Počet aut zde roste. Podle posledního sčítání dopravy z roku 2021 projelo mezi Chocní a Týnišťkem 3257 vozů, o pětinu více než v roce 2016. Po otevření nového úseku dálnice D35 se počty navýší, jen není jasné, jak výrazně. „Upřímně jsem rád, že už tou dobou nebudu starostou,“ řekl starosta obce Sruby Aleš Pecka.

Možnosti: Rozbitá cesta, ještě více rozbitá, anebo přes Mýto

Nejrychlejší cesta do Ostrova, kde bude v prosinci začínat dálnice na Prahu, povede z velké části Orlickoústecka přes Choceň. Odtud je možné jet až do Týnišťka po silnici II/315, která je ve špatném stavu, řidiči osobních aut případně mohou odbočit v Dobříkově na silnici třetí třídy do Zámrsku, která je na tom ještě hůř. Další možností je cesta přes Vysoké Mýto. Ta sice vypadá lépe, ale je delší a navíc zavede řidiče přímo do středu města.

Připravovaný úsek nové dálnice D35 z Časů do Ostrova.

V původních plánech figurovala silnice II/315 Choceň Týnišťko jako jeden z dálničních přivaděčů. Na její velkorysou rekonstrukci mělo jít až půl miliardy korun. Podle Miroslava Němce to bylo pro případ, pokud by se nepovedlo vybudovat přivaděč kolem Vysokého Mýta s obchvatem Chocně. Teď ale kraj věří, že právě tato stavba napojení Orlickoústecka vyřeší.

Má to však několik ale. Na napojení silnice II/312 v Chocni na dálniční křižovatku u Vysokého Mýta stát slíbil 1,2 miliardy korun, nicméně je jasné, že kraj bude potřebovat víc peněz. „Odhad je nyní o šest set milionů korun vyšší,“ uvedl Němec.

Kde peníze kraj vezme, se neví. Ideální variantou je, že je přisype vláda. I když příprava stavby bude pokračovat hladce, dočkají se řidiči obchvatu Chocně nejdříve v prosinci 2027. Z osmi naplánovaných úseků, resp. dálničních přivaděčů, je hotov pouze úsek Litomyšl – Česká Třebová, stavbaři pracují na úseku Litomyšl – Ústí nad Orlicí.