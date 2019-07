Demonstranti míří k chvaletické elektrárně. Vadí jim, jak příliš znečišťuje

„Lidé na místo dojeli vlaky, někteří jsou pomalovaní, mají transparenty. Po příjezdu se začali formovat a potom vyrazili k branám elektrárny, kde proběhnou proslovy,“ hlásil po desáté hodině dopolední z místa redaktor MF Dnes.



Lidé v rukách mají transparenty s nápisy, jako je například „uhlí, nebo život“ či „výjimky = selhání státu, zastavme elektrárnu Chvaletice“. Na akci dohlížejí také policisté, na místě mají několik vozů.

Na demonstraci se účastníci připravovali už od nedělního večera na Klimakempu u Veltrub, jehož starosta Jiří Hůla tuto protestní událost podporuje a sám se demonstrace účastní.



Trasa podél elektrárny

„Demonstrace má podobu pochodu, jehož trasa jde kolem elektrárny. Pochod doprovází Samba band s bubny, připraveno je i dost zajímavých barevných transparentů,“ říká za sdružení Limity jsme my Radek Kubala.

Demonstrace nemá být jediným protestem účastníků Klimakempu, jeho účastníci vymýšlejí přímo na něm takzvané nenásilné akce občanské neposlušnosti. Ty by ještě v pátek a sobotu měly „potrápit“ vedení a pracovníky elektrárny a burcovat veřejnost proti podobným zastaralým elektrárnám na fosilní paliva.

Účastníci Klimakempu jsou rozčarováni i z toho, že Pardubický kraj „jako natruc“ zrovna během prvních hodin Klimakempu udělil výjimku z evropských limitů znečištění, čímž elektrárně umožní vypouštět třikrát více emisí rtuti i nadlimitní množství jiných znečišťujících látek, což prodlouží provoz elektrárny Chvaletice o přibližně deset let. „Nevíme, proč to zrovna v těchto dnech kraj schválil, je to zvláštní,“ říká Radek Kubala.

Protestujícím vadí znečišťování

Právě elektrárny jako je ta chvaletická jsou podle odborníků a ekologů největšími znečišťovateli planety a stojí také za globálními změnami klimatu. Pekelná vedra, která už od začátku června trápí a zřejmě jim není letos vůbec konec, například vědci v těchto dnech jasně připsali na vrub globálním klimatickým změnám. Letošní červen byl totiž v Evropě nejteplejší za dobu měření teplot, tedy od roku 1880.

Klimakemp u Veltrub končí v neděli, ale organizátoři předpokládají, že ještě v pondělí a úterý jej budou rozkládat.