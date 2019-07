V boji o výjimky na emise vyhrála chvaletická elektrárna jen první kolo

Hnědouhelná elektrárna Chvaletice se čtyřmi bloky o celkovém výkonu 800 MW vyrostla v letech 1973 až 1979 asi 20 kilometrů západně od Pardubic v místech, kde se předtím těžil pyrit. K zásobování elektrárny uhlím ze severních Čech byl na Labi vybudován přístav fungující od roku 1977, ze kterého se uhlí do areálu dopravovalo pásovými dopravníky. Od roku 1996 se uhlí dováží vlaky. V letech 1997 a 1998 dostala elektrárna ve dvou etapách odsiřovací zařízení. Jako jeden z nejdražších zdrojů se ji ČEZ rozhodl prodat, a v září 2010 ji proto vyčlenil do zvláštní akciové společnosti. Hovořilo se také o tom, že pokud si ČEZ elektrárnu ponechá, ukončí v ní v roce 2016 výrobu elektřiny. V březnu 2013 ČEZ oznámil, že Chvaletice prodá těžební firmě Litvínovská uhelná za 4,12 miliardy. Nový vlastník uvedl, že chce prodloužit životnost elektrárny až do roku 2029. V srpnu 2015 přejmenoval společnost Elektrárna Chvaletice, a.s., na Sev.en EC, a.s. Společnost má základní kapitál 2,027 miliardy a jejím jediným akcionářem je kyperská Indoverse (Czech) Coal Investments Limited ze skupiny Sev.en Energy podnikatele Pavla Tykače. V současnosti je elektrárna podle vlastních stránek třetím největším výrobcem elektřiny v ČR s desetiprocentním podílem na trhu výroby elektrické energie. Má 325 zaměstnanců. (ČTK)