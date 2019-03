Dlouhé roky příprav skončily, u Opatovic začala stavba D35 do Časů

Když na konci roku 2015 skončila dostavba třetího patra opatovické dálniční křižovatky, přáli si silničáři, aby navazující úsek začal růst co nejdříve a dokončené mosty nestály jen tak ladem.

Jenže záměr se s realitou minul o 1169 dní. Takovou dobu byla estakáda za více než miliardu korun osiřelá.

Místo řidičům posloužila leda zvědavcům maximálně jako vyhlídkové místo do okolní krajiny nebo k projížďce na bruslích po kvalitním asfaltu.

Nyní najde využití pro první nákladní vozy, které budou přes kilometr dlouhou estakádu navážet materiál na stavbu další části D35.

Úsek dálnice D35 z Opatovic do Časů.

Ta měří 12,6 kilometru a po zprovoznění (spolu s již zahájeným úsekem z Časů do Ostrova) znatelně urychlí cestování v Pardubickém kraji. Pokud vše půjde podle plánu, svezou se první řidiči po nové čtyřproudové komunikaci do čtyř let.

Překážek v přípravě bylo dost. Vedle zdlouhavých výkupů pozemků představovalo závažnější komplikaci zrušené výběrové řízení na stavitele. Naopak oproti jiným stavbám prošlo hladce získání stavebního povolení, byť ho Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) rozdělilo na dvě části. Všechny potřebné kroky byly zdárně završeny. Naplno stavět se začne hned, jak se umoudří počasí. Za 12,6 kilometru stát zaplatí 3,389 miliardy korun bez DPH.

Součástí stavby je celkem 24 mostů, jejichž délka činí dohromady 2090 metrů. Nejdelší z nich představuje více než kilometr dlouhá estakáda přes řeku Labe a její záplavové území. Ta bude stát nedaleko od místa, kde se stavba slavnostně zahajovala.

Opustit dálnici, nebo na ni najet, budou moci řidiči na dvou mimoúrovňových křižovatkách, které vzniknou u Rokytna a pak také na konci úseku u Časů. Obyvatele obcí ležících blízko D35 ochrání na sedmi místech protihlukové stěny, jejichž souhrnná délka je přes 4,5 kilometru. Stavba dálnice si rovněž vyžádá přeložky silnic nižších tříd.