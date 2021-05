Chybí miliarda na přivaděče, Pardubický kraj začíná šetřit

Byl to zdánlivě dobrý obchod. Pardubický kraj souhlasil po několikaletých tahanicích se stavbou jižní trasy dálnice D35 a stát mu za to slíbil poslat 2,7 miliardy korun na vybudování dálničních přivaděčů pro napojení Orlickoústecka. Slovo zdánlivě je tu správně, protože původní propočty nevycházejí. Momentálně projektanti spočítali, že kraj potřebuje o miliardu a 80 milionů korun víc, než stát zaplatí.



„Ta miliarda nám vyvstala dominantně v souvislosti s novým trasováním v oblastech, kde silnice v tuto chvíli není, a pak bude. Objekty v okolí Chocně a Pardubic se prodražují, ale to se dalo čekat,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD).

Z osmi staveb, které kraj řadí mezi přivaděče, se nejvíce zvedly odhadované náklady u napojení silnice II/312 na dálniční křižovatku u Vysokého Mýta. Tato více než dvanáct kilometrů dlouhá stavba zahrnuje i obchvat Chocně. Stanovená maximální výše dotace je 1,2 miliardy, ale kraj náklady nově odhadl na více než 1,85 miliardy.

Nejsou to jen hry s čísly, které se řidičů netýkají, a peníze, jež stejně někdo někdy nějak dosype. Například modernizaci silnice mezi Českou Třebovou a Litomyšlí kraj zaplatil kompletně, na opravě sousední trasy z Litomyšle do Ústí nad Orlicí ale už bude šetřit.

Od státu má totiž na celý úsek slíbeno sto milionů, avšak potřebuje čtvrt miliardy. Správa a údržba silnic projekt upravila a letos zahájí rekonstrukci od konce zástavby v Litomyšli směrem ke Sloupnici. Příští rok pak provede opravy silnice přímo v Litomyšli.

„Investiční záměr byl přepracován, protože tam chyběly dost velké peníze, které zatím nevíme, kde seženeme. Stavba byla rozplánována do delšího časového období a více úseků,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Ten zastupitelům Pardubického kraje na jejich jednání minulý týden řekl, že podobným způsobem by se mohly ušetřit peníze i jinde, pokud je kraj nesežene. „Kritická varianta je, že by byly do delšího časového období rozloženy převážně extravilánové úseky silnic, které jsou stavebně technicky jednoduché a v zásadě by jejich nerekonstrukce neměla žádný závažný dopad,“ uvedl Němec.

Ředitel Správy a údržby silnic nabízí řešení

Soudí ale, že existuje ještě několik možností, jak významně ušetřit. Na stavbě obchvatu Chocně by se podle předběžné dohody mohla podílet Správa železnic, která by pomohla přispět na vybudování tří mimoúrovňových křížení silnice s železnicí. Druhou šancí podle Němce je, že se v nadcházejících třech letech výrazně sníží cena stavebních prací a kraj bude budovat levněji, než projektanti odhadují.

Kolik peněz kraji bude nakonec chybět, se ukáže až ve chvíli, kdy se příprava jednotlivých akcí posune natolik, že budou již územní rozhodnutí na jednotlivé stavby, případně již vybraný dodavatel. Pak může kraj chybějící peníze zaplatit ze svého rozpočtu, což ale vzhledem k investicím ve zdravotnictví není pravděpodobné. Existuje i možnost, že krajští politici vyrazí do Prahy a zkusí od státu získat další peníze.

V době, kdy se Babišova vláda rekordně zadlužila a po letošních volbách bude ve Strakově akademii dost možná úřadovat někdo úplně jiný, lze těžko odhadovat, jak by pochodili. Byť například poslanec a místopředseda hospodářského výboru Martin Kolovratník (ANO) v tom má jasno.

„Miliarda by se musela odněkud vzít. Ať bude vláda jakákoliv, tak ty peníze nevykouzlí. Kraj za tyto peníze opravoval silnici z Litomyšle na Třebovou a tvářil se, že to je nový přivaděč. Asi si to měl lépe rozmyslet,“ řekl.

Z osmi naplánovaných úseků, resp. přivaděčů má vyhráno právě jen úsek Litomyšl – Česká Třebová, který je hotov. Pardubický kraj bude maximálně tlačit na to, aby co nejdříve vznikly obchvaty Dašic (za 376 milionů), místní části Zminný (338 milionů) a Rokytna (285 milionů), které mají zpoždění a byly by potřeba nejlépe hned. Na ně peníze určitě chybět nebudou.

A tak největší potíže se dají čekat na silnici II/312, kde má vzniknout obchvat Chocně s napojením na D35 a modernizace silnice z Chocně až do Žamberka, to vše za bezmála dvě a půl miliardy korun.

Pardubický kraj přes nedostatek prostředků ještě naplánoval devátou akci, s níž se původně nepočítalo, a to napojení České Třebové na dálnici D35 u Litomyšle. Navrženo bylo šest variant, žádná ale není uspokojivá.