Dálniční přivaděče máme připravené, tvrdí kraj. Skluz přesto naberou

Lidé v Pardubickém kraji se letos a příští rok dočkají nové dálnice D35, ale nových přivaděčů, které by ochránily obce u dálnice, zatím ne. Kraj teď získal pravomocné stavební povolení na obchvat Rokytna. Stejné razítko pro obchvat Dašic chce mít do měsíce. Tvrdí, že má pod kontrolou i klíčové pozemky. Obě stavby by se tak už konečně mohly rozjet.