Místo termínů povzbudivé výroky politiků, kraj mlží kolem přivaděčů D35

Na začátku června kraj vydal optimistickou tiskovou zprávu o tom, že se Rokytnu na Pardubicku díky novému obchvatu uleví. V cestě prý stojí jen majitelé pozemků.

I když byl text dlouhý, chyběla v něm důležitá informace - přivaděč, který má po otevření D35 uchránit Rokytno před očekávaným přívalem dopravy, nemá dodnes platné územní rozhodnutí.

To rozhodnutí, které podle předchozí tiskové zprávy kraje mělo být pravomocné v lednu 2019. To je velká komplikace. A povede pravděpodobně k tomu, že dálnice sice bude otevřena v roce 2021, přivaděč ale nejdříve v roce 2022.

Agentura ČTK i redakce MF DNES text pochopily tak, že na obchvatu Rokytna zbývá už jen vykoupit tři pozemky. Ve skutečnosti tři majitelé pozemků nesouhlasí s vydáním územního rozhodnutí. To je rozdíl.

Výkupy pozemků signalizují rychlé zahájení stavby. Dohady o územním rozhodnutí věstí velké zdržení. „Sdělení mělo být zřejmé,“ uznává mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták s tím, že nešlo o úmysl. „Rozhodně nechceme nikoho uvádět v omyl.“

Podobných neúplných zpráv o přivaděčích zaznamenala MF DNES víc. Stavbu přivaděčů za 2,7 miliardy korun od státu chystá Správa a údržba silnic (SÚS) Pardubického kraje, nicméně aktuální informace sděluje kraj. Na krajském webu je ale jen seznam přivaděčů bez jakýchkoliv podrobností.

Nová prezentace přijde, slibuje náměstek

Náměstek hejtmana Michal Kortyš (ODS) uvedl, že kraj se zatím soustředil na to, aby informoval lidi v místě samotné stavby při veřejných slyšeních.

Do podzimních krajských voleb by se podle něj na webových stránkách kraje měla objevit nová prezentace o přivaděčích. „Asi nastal ten správný čas, čím víc se blíží stavba dálnice, tím více to lidi zajímá,“ uvedl Kortyš.

Podle registru smluv si krajská SÚS nechala již počátkem roku 2018 vytvořit za 470 tisíc korun tiskovou prezentaci, která obsahuje i zpracování takzvaných křestních listů staveb včetně přehledových map. Ve svých zprávách je ale kraj vůbec nevyužívá.

Ve srovnání s Pardubickým krajem je státní organizace Ředitelství silnic a dálnic mnohem otevřenější. Zveřejňuje na webu takzvané informační letáky, které pravidelně aktualizuje. Lidé tam vidí trasu, podrobný popis stavby, termíny, postup přípravných prací, výsledek soutěže, očekávané náklady.

Hejtmanství nahrazuje fakta povzbudivými citáty politiků z tiskových zpráv a nesmyslnými termíny. Příkladem je prohlášení náměstka hejtmana Romana Línka (KDU-ČSL) z března roku 2018. „Ačkoliv samotná stavba dálnice D35 ještě nezačala, chceme již v průběhu letošního roku zahájit stavbu tří úseků. Prvním je úsek Rokytno – Býšť za maximální částku 200 milionů korun,“ uvedl tehdy Línek.

Kortyš nyní slibuje, že způsob informování bude jiný. „Jak to má ŘSD, tak to budeme mít my. Už to mám v tištěné podobě,“ uvedl Kortyš, podle něhož webová prezentace přijde kraj na 250 tisíc a dalších 109 tisíc korun ročně dá za administrativu a vedení webu. „Musí to dělat odborník,“ řekl.

Už v roce 2011 měly oba úseky D35 mezi Opatovicemi a Ostrovem u Vysokého Mýta platné územní rozhodnutí, takže politici mohli plánovat napojení přeložek silnic nižších tříd. Od roku 2017 kraj ví, že na to bude mít od státu dost peněz.

Přesto v Rokytnu obchvat včas pravděpodobně nebude, zpoždění hrozí i ve Zminném a Dašicích. Kraj přípravu stavby podcenil, což je výsledek práce dnešní i bývalé koalice. Teoreticky by z toho mohla těžit opozice v podzimních krajských volbách.

Jenže co v této věci udělali během čtyř let zástupci nejsilnější strany v zastupitelstvu Pardubického kraje - opoziční ANO? Na odpověď stačí tři písmena.