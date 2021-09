Den otevřené dálnice D35 přilákal stovky lidí, mnozí odcházeli zklamaní

Nepříjemné překvapení čekalo na řadu cyklistů na konci mostu přes Labe u Opatovic, kde byla cesta přehrazena plotem. S organizátory tam trávili hodně času klidnou, ale někdy i emotivní diskusí na téma, jak byla napsána pozvánka na akci.



„Všichni jsme to pochopili stejně. Totiž, že bude otevřen celý úsek do Časů. Tohle mne docela znechutilo,“ řekl starší cyklista.

Pozvánka Ředitelství silnic a dálnic byla totiž formulována tak, že nebylo zcela jasné, co lidé uvidí. „Otevřený pro veřejnost bude nový dálniční úsek délky 12,6 km, a to krátce před stavebním dokončením, a tím i zprovozněním pro motoristický provoz,“ uvedlo ŘSD. Z přiložené mapky ovšem bylo možné vyvodit, že úsek nebude otevřený celý.



Tiskový mluvčí ŘSD Jan Rýdl uvedl, že lidé si mohli projít nejatraktivnější úsek dálnice s křižovatkou v Opatovicích a mostem přes Labe. „Jsme na stavbě a jsme rádi, že jsme mohli zpřístupnit alespoň toto,“ odpovídal na stížnosti lidí mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

ŘSD @RSD_oficialni Den otevřených dveří na dálnici D35 je v plném proudu. Připraven je bohatý program pro děti i dospělé. Nájezd je možný pouze od Opatovic. K dispozici je část estakády, kterou si můžete projet na kole nebo koloběžce. Tak se za námi zastavte, těšíme se na Vás. https://t.co/r5hn1P5B5i oblíbit odpovědět

Velká část návštěvníků s sebou měla kola, koloběžky, či brusle, a to přesto, že ŘSD jízdu na bruslích nedoporučovalo, jelikož na dálnici ještě chybí ten finální, nejhladší povrch.

Celý úsek zprovozníme za tři měsíce, slibuje ŘSD

ŘSD plánuje úsek z Opatovic do Časů zprovoznit za zhruba tři měsíce. Prací zbývá dokončit ještě hodně, a tak je trochu s podivem, že silničáři uspořádali den otevřené dálnice v takovém časovém předstihu.

ŘSD termín obhajovalo počasím, které by v listopadovém či prosincovém období nemuselo být tak příznivé. Pro srovnání, v srpnu ŘSD umožnilo lidem prohlídku na nově zprovozněném úseku dálnice D6 kolem Lubence deset dní před jeho otevřením.

Nyní na některých místech 12,6 km dlouhé trasy stále chybí asfaltové vrstvy a u Dolních Ředic zbývají dokončit dálniční mosty. Proto bylo předem zřejmé, že na celý úsek se zájemci určitě nedostanou, byť to ŘSD nikde neuvádělo.

Naopak zájemci si užili kvalitní výhled do okolí, jelikož parkování bylo umožněno na třetím patře opatovické křižovatky. To je sice již téměř šest let dokončené, ale bez navazujícího rozestavěného úseku stále nemá využití.

Den otevřených dveří pojaly stavební firmy jako svůj malý veletrh k propagaci své práce. Na místo také dorazil závodní kamion dakarského jezdce Martina Macíka.

V minulosti se veřejná prohlídka konala také před zprovozněním D11 u Hradce Králové. A chystá se rovněž letos, kdy budou dokončené dva úseky od Hradce do Jaroměře v délce více než 22 km.

V případě D11 si návštěvníci budou moci prohlédnout trasu také ještě v září, a to pravděpodobně v sobotu 25. září. Termín otevření dálnice pro automobily je též cca v polovině prosince, ovšem stavba D11 je na tom ve srovnání s D35 podstatně lépe, a tak zájemci z trasy uvidí více.