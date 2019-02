Modelky si nechaly zmalovat záda ve stylu Moulin Rouge, celé tělo neprošlo

Sednout si obkročmo na židli, odhalit záda a svěřit se do péče kosmetičky, která modelce vytvoří živý obraz. To je dvouhodinová náplň času modelky, která se při zdobení svého těla nesmí ani hnout.

„Můžu se, prosím tě, vysmrkat?“ ptá se modelka Michaela své bodypainterky. Jakákoli nerovnost není žádoucí, a tak dostává potřeba modelky sáhnout po kapesníku okamžitě přednost.

Pak už malířka po celé šíji rozkresluje obraz větrného mlýna – hlavního symbolu kabaretu Moulin Rouge. Ostatně mlýn začíná zvolna vystupovat z postav několika modelek. Na několika dívčích zádech se objevuje silueta tanečnice. Ovšem postava vzniká jen pozvolna, malířky drobnými štětci vykreslují kůži takřka po milimetru.

Mezi soutěžními stolky v tělocvičně lanškrounské střední školy procházejí porotci a zapisují body. „Dáváme důraz na zpracování tématu, barevnost a kontrast světla a stínů, na náročnost zpracování a čistotu zpracování,“ říká porotkyně Eva Hrubešová. Téma Moulin Rouge nabízí podle ní velkou škálu možností, jak téma uchopit.

Dá se podle ní vymyslet spousta možností, doplňků, jak modelku vyzdobit, aby co nejvíce splňovala zadání. Modelky jsou nalíčené a v šatech, které do kabaretu patří. Chtějí tak co nejvíce podpořit záměr malířky.

„Budu malovat na záda obraz rozdělený na dvě části. Jednak to, co se v klubu Moulin Rouge děje, a budu to prolínat s druhou částí, což bude větrný mlýn,“ říká Žaneta Jašková z Poličky. Na soutěž se připravovala asi měsíc. Známý film s Nicole Kidmanovou a Ewanem McGregorem jí však jako předloha nesloužil.

„Neviděla jsem ho, informace o Moulin Rouge jsem si vyhledávala na internetu,“ řekla Jašková. Jak říká, chyba se příliš překrýt nedá. „Samozřejmě můžu chybu setřít, ale na zádech pak zůstane zbytek barvy, šmouhy berou ve výsledku body, toho bych se chtěla vyvarovat,“ řekla Jašková.

Nezávadné barvy zkoušely hned na těle

Všechny malířky používají barvy na lidskou kůži, zdravotně nezávadné. Na splnění úkolu mají dvě hodiny, což je pro většinu z nich tak akorát.

„Trénovala jsem na těle, protože zkoušet bodypainting na papír nemá cenu, modelka pak prohne záda, a to není dobré. Proto jsem se připravovala s modelkou, tím jsme trénovaly i posazení, aby se příliš nehýbala,“ popsala jedna z malířek.

Tanečnici, kterou vykresluje, musí pořádně vybarvit, třeba i ve více vrstvách. Například červená by mohla splynout s tělovým povrchem zad. Ostatně všechny malířky si vybraly k vytvoření živého obrazu záda. Nabízí totiž největší plochu k vytvoření obrazu. Celkový bodypainting není v soutěži středních škol povolený.

Dívky mohly malovat štětcem, houbičkou nebo volně rukou. Některé z nich využily povolené předlohy a během dvou hodin porovnávaly svůj výtvor s obrazem.

Kromě barev na tělo mohly použít třpytivé tetování, make up, škrabošky a další divadelní rekvizity. Zároveň si mohly zvolit pouze jednu část těla.

Kromě kosmetiček, které soutěžily nejen v bodypaintingu, ale i v líčení a úpravě nehtů, patřilo dopoledne kadeřnicím. I pro ně platilo zadání, co nejlépe ztvárnit účes ve stylu Moulin Rouge. Soutěže se zúčastnily zástupkyně škol z celé republiky, ale i ze Slovenska. Ty nejlepší ve svých kategoriích postoupí do pražského finále.