Zloděj přelezl parapet v osmém patře domu i s jízdním kolem v ruce

Zloděj se vloupal od konce srpna do začátku listopadu do jedenácti objektů. Operoval v Ostravě i okolních obcích. Kradl hlavně přes den, někdy byli dokonce majitelé nemovitostí doma.

Nejzajímavější kousek se mu povedl v ostravské městské části Poruba na ulici Ivana Sekaniny.



„V osmém patře panelového domu vylezl z okna a zhruba dva metry po parapetu přelezl do lodžie. Při výslechu se přiznal, že zvenku vytlačil zasklení,“ uvedla Eva Michalíková, policejní mluvčí.

Tím ale jeho kaskadérské počínání neskončilo. „Stejnou cestu po parapetu absolvoval i s jízdním kolem, které v lodžii odcizil. Původně si totiž kolo vyhlédl z chodby, jenže z té strany byla místnost uzamčená,“ doplnila Michalíková.

Zloděj se policistům přiznal, že na stejné ulici už byl několik dní předtím. Přes parapet se dostal do lodžie a stejným způsobem se také s kolem vnějškem budovy vrátil do chodby. Tentokrát to bylo ve druhém patře.

Muž si kola nevybíral jen ve vysokých panelových domech na sídlištích.



„Dvacátého září v pravé poledne přijel k rodinnému domu v Krásném poli na svém vlastním jízdním kole. Přelezl plot, z garáže ukradl horské kolo a s oběma odjel. Ani tentokrát nevěděl, že ho natáčí kamera,“ sdělila Michalíková.

Muž kradl to, co se mu zrovna hodilo. Do terénu chodíval i se svým psem. Někdy odešel s prázdnou, jednou si odnesl několik sklenic medu, marmelád a kompotů. V domech se mu ale podařilo odcizit i osobní doklady a platební kartu. Škoda, kterou způsobil, přesahuje 160 tisíc korun.

„Jednatřicetiletý muž je obviněný z krádeže, poškození cizí věci, porušování domovní svobody a dalších činů. Hrozí mu až pětileté vězení. Jedná se o recidivistu,“ uzavřela Michalíková.