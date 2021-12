Zemětřesení v Karviné? Kdepak, přístroje ohlásily falešnou lokalizaci

„Ten otřes byl daleko slabší a neměl by vzbudit žádnou pozornost. Automatická lokalizace, kterou náš systém vyhodnotil, a byla to jen jedna nejbližší stanice Ostrava, určil magnituda 3,5. Ostatní stanice měly magnituda kolem 1. V seismologickém centru se sídlem ve Francii to převzali a nijak to neprověřili a objevilo se v datech 3,5. Přitom to bylo 1,“ vysvětlil iDNES.cz Jan Zedník, vedoucí seismické služby z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.

Na webových stránkách Evropsko-středozemního centra informace o otřesech o magnitudu 3,5 stále jsou.

Magnitudo 1 lidé vůbec nepocítí, nemůže způsobit žádné škody. V oblasti je docela běžné. Oproti tomu 3,5 už by pocítili, země vibruje a například se rozhoupou lustry. V oblasti se objevuje výjimečně.

„Takže se jednalo o falešnou lokaci, která bohužel nebyla ověřená,“ dodal Zedník.

Informaci o silnějším zemětřesení převzala některá média.