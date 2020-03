Poštou, mailem a bez předvádění. Zápisy budoucích prvňáčků budou bez dětí

Přivítat a zapsat předškoláky plánovaly bohumínské základní školy původně první a druhý dubnový den. Nouzový stav a uzavření škol ale situaci mění. Termín v Bohumíně sice neposunuli, na zápisy však vyhradili deset dní a rodiče ani děti do škol nepůjdou. Totéž se děje v ostatních základních školách v kraji.



Místo poznávání barev a tvarů, zpívání písniček, malování či jednoduchého počítání dětmi budou letos zápisy výhradně záležitostí rodičů. Ti si z webů jednotlivých škol musí stáhnout formuláře, vyplnit je a poskytnout škole. E-mailem, přes datovou schránku nebo poštou. Přijít s papíry osobně mohou jen někam, a pokud to škola umožňuje, tak výhradně po telefonické domluvě na konkrétní den a hodinu.

„Každá škola si stanovila vlastní postup při zápisech prvňáčků. Shodný je pouze termín, kdy mohou rodiče vyplněné žádosti odevzdat. Mají na to vyhrazený čas od 1. do 10. dubna,“ upřesnila za Bohumín vedoucí odboru školství Pavla Skokanová.

Například Krnov, Nový Jičín či ostravský obvod Poruba od prvních dubnových dní pro zápisy upustily a termín přesouvají. „Původní termín zápisů byl zrušen a místo toho se uskuteční bez přítomnosti dětí 15. až 24. dubna,“ sdělil mluvčí Poruby Martin Otipka.

V Krnově budou zapisovat týden, od středy 22. dubna do úterý 28. dubna, v Novém Jičíně téměř celý měsíc, od 6. do 24. dubna. Frýdek-Místek termín z původních dvou dnů 27. a 28. dubna rozšířil na dva týdny, a to od 14. do 28. dubna. Část škol, například některé v Hlučíně či v Opavě, přijímají přihlášky po celý duben. Naopak první dva dubnové dny zachovali jako termín zápisu v Hradci nad Moravicí.

Odklad docházky školy vyřeší později

Školy podobnou situaci dosud nezažily, potíže ale nehlásí. „Všechno je v klidu. Rodiče mají informace na webu, a když potřebují něco doplnit, zavolají si. Nezaznamenali jsme žádný rozruch ani nesrovnalosti,“ konstatovala ředitelka opavské ZŠ Šrámkova Jana Kaniová.

Dodala, že nejčastěji se volající ptají na přijetí do školy a na odklad školní docházky. Ten budou školy zohledňovat později. Pedagogicko-psychologické poradny, které děti vyšetřují a vydávají k odkladu stanovisko, jsou stejně jako školy zavřené. „Vše je odloženo na neurčito,“ popsala ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny v Ostravě-Zábřehu Marie Schindlerová.

Jakmile poradny otevřou, začnou si děti zvát na pohovory. „Kromě psychologů, kteří pohovory většinou dělají, budou děti vyšetřovat i speciální pedagogové. Po zahájení provozu se zapojí všichni naši odborní pracovníci,“ doplnila Schindlerová s tím, že rodiče mají škole nyní sdělit, že jsou v poradně hlášeni. „Ředitel přihlášku dítěte odloží a bude uzavírat až po doložení našeho stanoviska,“ dodala.

O zážitek z první návštěvy školy děti nepřijdou, například bohumínské školy připravují slavnostní program na začátek září. Opavská ZŠ Šrámkova avizuje setkání s prvňáčky v červnu. „Uvidíme ale i podle vývoje situace,“ řekla ředitelka.