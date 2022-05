Soud zrušil režisérovi Výměny manželek verdikt o nevině u sebevraždy policisty

Podle soudního senátu byl předchozí zprošťující verdikt předčasný.

Podle obžaloby si 42letý policista pražské speciální pořádkové jednotky vzal život poté, co mu režisér údajně opakovaně tvrdil, že vůči romské „vyměněné“ manželce hovořil rasisticky, což mají na záznamu a proto ho natočí, jak ho Generální inspekce generálních sborů (GIBS) zatkne při cestě na závěrečné setkání obou manželských dvojic.

Muž tomu poté, co se ho režisér prý ptal na výšku, váhu a přesnou profesní pozici, podle výpovědi svědků uvěřil a snažil se večer telefonem nadřízenému požádat o propuštění od policie. Když neuspěl, tak osmý den natáčení z plánovaných deseti napsal dopis na rozloučenou a v nedalekém lese se oběsil. Tělo našel jeho starší syn a „vyměněná“ manželka. Díl se pak nevysílal.

Obžalovaný jakýkoliv nátlak, natož vyhrožování, odmítl a poukázal při tom na nesestříhané kamerové záznamy, kde se nic takového nevyskytovalo.

Konec natáčení? To ne

„Je mi hrozně líto, co se stalo. Muž byl sice sedmý den natáčení velmi smutný, ale to se stávalo běžně, že se lidem po partnerovi stýskalo. Proto když jsem se dozvěděl, co se stalo, byl jsem v šoku,“ řekl režisér, které vedl natáčení přes čtyřiceti dílů Výměny manželek a působil i na Primě při tvorbě pořadu Farmář hledá ženu nebo se v České televizi podílel na natáčení reality dokumentu Den v Protektorátu.

Soud četl jednotlivé výpovědi, ze kterých podle spisu vyplývalo, že se režiséři na obou stranách snažili soužití vyměněných párů zdramatizovat a vnést do nich neshody.

„Když mi patnáctiletá dcera vyměněné rodiny hrozila vyhozením z okna a nadával mi jejich soused, tak jsem vše chtěla ukončit a přivolat policii. Jenže režisér začal křičet, že všichni přijdeme o peníze a že se policie volat nebude,“ líčila policistova manželka.

Díl prý nesměl být nudný, potřeboval vzruch

Romská žena zase uváděla, že když se s policistou jeli koupat na Stříbrné jezero u Opavy, tak jí později obžalovaný režisér říkal, aby se muže zeptala, jestli se za cikánku stydí, když se drží stranou. Také údajně chtěl po policistovi, aby se ptal na výši sociálních dávek romské rodiny a co si o tom myslí. Pokyny se prý vždy odehrávaly o samotě a po vypnutí kamer. To však obžalovaný režisér odmítal a upozorňoval na neshody v jednotlivých výpovědích.

Zatímco romský pár z Litovle na Olomoucku se do Výměny manželek přihlásil kvůli několika půjčkám, tak dvojice z obce na Opavsku prý hlavně takzvaně z hecu, přičemž iniciátorem byl právě policista. „Říkal, že to možná bude zajímavé. A slíbených sto tisíc jsme chtěli přidat k úsporám a koupit si nové auto,“ vypověděla jeho manželka.

„Když jsem odjížděla k neznámé rodině, tak se manžel se mnou ještě vesele loučil a říkal, že to určitě zvládneme. To jsem však netušila, že ho vidím naposledy,“ řekla manželka s tím, že mu sice chtěla v době natáčení zavolat, ale svůj mobil musela odevzdat a k dispozici měla jen přístroj, ze kterého se mohla dovolat jen režisérovi.