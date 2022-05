Sebevraždu policisty z Výměny manželek řeší soudy, režisér nátlak popírá

Natáčení dílu o výměně žen z rodiny žijící v rodinném domě ve Slavkově na Opavsku s romskou rodinou z Litovle na Olomoucku se uskutečnilo v srpnu 2020.

Nejprve pohodový průběh se podle spisu změnil v okamžiku, kdy režisér J. B. údajně začal tlačit na policistu sloužícího u pražské pořádkové jednotky, aby šel do větších sporů s romskou ženou, což údajně vyvrcholilo výhrůžkami, že na základě rasistických poznámek přijde o zaměstnání a natočí ho při zatýkání GIBS, tedy Generální inspekcí bezpečnostních sborů.

Dvaačtyřicetiletý policista se na druhý den v nedalekém lese oběsil, když zanechal dopis na rozloučenou.

Obžalovaný režisér však jakýkoliv nátlak odmítá. Okresní soud v Opavě letos v lednu uvedl, že při natáčení se nejspíše děly nestandardní věci, snad i nemorální, ale nepodařilo se prokázat, že by režisér policistu nějak vydíral.

Obžalovaný režisér na úvod odvolacího řízení sdělil, že to, co se stalo, ho velmi zasáhlo. Za jeho poměrně bohatou profesní kariéru se mu nikdy nic takového nestalo.

„Je to obrovská lidská tragédie a hluboce je mi to líto,“ konstatoval režisér, který se podílel na více než čtyřiceti dílech Výměny manželek a režisérsky působil nejen na TV Nova, ale také v České televizi a na Primě, například při reality show Farmář hledá ženu nebo Den v Protektorátu.

Jak opakovaně uváděl, natáčení v obci na Opavsku postupovalo bez problémů, přičemž tvůrcům šlo jen o kontrast mezi životem v bytě a v rodinném domku, v žádném případě nebylo snahou poukázat na etnické rozdíly nebo dokonce rozdíly mezi policistou a v minulosti trestně stíhanou ženou.

Oběšeného našel jeho syn a „vyměněná“ žena

„Až ten poslední večer před tragédií byl muž viditelně skleslý a smutný. Bylo to však už sedmý den z deseti, to se většině lidí už stýská po partnerovi a je to znát,“ uvedl obžalovaný s tím, že ho vůbec nenapadlo, co se může stát.

Proto když mu na druhý den zavolali, co se stalo, byl v šoku. Tento díl Výměny manželek se pak pochopitelně nevysílal.

Z výpovědí synů policisty vyplynulo, že účast v soutěži založené na výměně manželek v rozdílných rodinách byla otcovým nápadem a bral to původně jako zpestření devatenáctiletého vztahu, přičemž přivýdělek v podobě stotisícové odměny nebral jako to nejdůležitější.

Nejprve přiznal určité zklamání, když onou vyměněnou manželkou byla Romka, protože předtím tvůrcům uváděl, že by mu to sice přímo nevadilo, ale byl by radši, kdyby se tak nestalo.

Zatímco s romskou ženou si pak velmi rozuměl, měl výčitky svědomí kvůli tomu, do jakého prostředí poslal svou zákonitou manželku.

Pohodový průběh se režisérovi prý nelíbil

„Jenže režisérovi se nelíbilo, že si otec s Gretou rozumí a jsme všichni v pohodě a třeba mě se ptal, jaký je otec, jaké má názory na Romy a když jsem odpověděl, co se mu nelíbilo, tak se ptal znovu a znovu,“ líčil starší ze synů.

Otec si prý i postěžoval, že se ho pořád ptají, jestli mu nevadí, že žena žije ze sociálních dávek, které jsou srovnatelné s jeho platem. Muž prý po nátlaku jen řekl, že mu to vadí, stejně tak jako prý vyjádřil na kameru podivení, že je žena velmi pracovitá, což „je u této skupiny obyvatelstva poměrně raritní“.

Podle obžaloby prý také museli z koupání v Opavě projíždět kolem věznice, kde si žena kdysi odpykávala trest.

Obával se ztrapnění před celým národem

Vše vyvrcholilo sedmý den, kdy se natáčelo společné pečení bramboráků na kameni v pergole.

„Když štáb odjel, tak nám otec s Gretou řekli, že bylo otci vyhrožováno, že měl rasistické poznámky a že skončí ve vazbě, přičemž to chtějí tvůrci provést tak, že až pojedou na závěrečné setkání obou párů, tak ho zastaví policejní inspekce a v přímém přenosu ho zatknou,“ popisoval jeden ze synů.

V okamžiku, kdy se režisér údajně zeptal na policistovu výšku, váhu a přesně služební zařazení, považoval muž snahu o jeho „ztrapnění před celým národem“ za jednoznačnou.

Otec pak prý dlouho ponocoval a něco ve svém pokoji psal. Ráno pak někam odjel na kole. Když se nevracel, začal starší syn pátrat a v domě našel dopis, ve kterému mu otec psal, že asi skončí ve vazbě a ať se postará o maminku a bratra. A uvedl jedno místo v blízkém lese. Starší syn se ženou z Výměny manželek pak začali muže hledat, až ho našli oběšeného. Přivolali policii.

Muž chtěl okamžitě odejít od policie

Obžalovaný k výpovědím policistových synů uvedl, že se často liší, nikdy za ním nikdo nepřišel, že se by chtěl nějakou výpověď přetočit a vše je na záznamech pořízených kamerou, z nichž rozhodně nevyplývá jakékoli vyhrožování.

Podle synů si však režisér často bral jednotlivé aktéry stranou a mluvil s nimi o samotě.

Obžalovaný rovněž zopakoval, že nikomu nikdy nevyhrožoval, například o GIBS se dozvěděl až ze spisu.

Soudní senát také četl výpověď policistova nadřízeného, který sdělil, že večer před sebevraždou mu podřízený volal s tím, že by chtěl okamžitě ukončit služební poměr.

Na vyjádřený údiv mu uvedl, že se nechal zatáhnout do Výměny manželek, přičemž vše jde od počátku špatně a on nejspíše bude zatčen za rasismus a skončí ve vazbě. Když mu bylo sděleno, že tak rychle nemůže od policie odejít, tak poděkoval a hovor ukončil.

Soudce nakonec jednání odročil s tím, že se budou ještě uvádět další svědecké výpovědi, například policistovy manželky a také ženy, která s ní byla v rámci reality show vyměněna.