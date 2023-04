Stokrát horší než znečištěné ovzduší je radon, upozorňuje ostravský vědec

„Ani několikanásobné koncentrace škodlivin v průmyslové oblasti Moravskoslezského kraje nestačí vykompenzovat zvýšenou radioaktivitu v domech a bytech v jižních Čechách,“ nastínil vedoucí Centra epidemiologického výzkumu Lékařské fakulty Ostravské univerzity Vítězslav Jiřík, který v projektu HAIE výzkumy zaměřené na předčasná úmrtí vlivem znečištěného životního prostředí vedl.

Dopadům znečištěného ovzduší na délku života se věnujete dlouhodobě. Jak se projevují?

Jedním z nejvýznamnějších vlivů znečištění ovzduší je předčasná úmrtnost na řadu onemocnění. Vůbec nejvyšší vliv má špatný stav ovzduší na předčasná úmrtí na ischemické choroby srdeční a na druhém místě to jsou rakoviny plic. Na třetím pak ostatní choroby cévního charakteru, u těch je ale vliv ovzduší mnohem slabší než u prvních dvou stěžejních skupin. To je prokázaný fakt, který vyplývá z epidemiologických studií. Při našem bádání šlo o to, o kolik škodliviny v ovzduší život zkracují.