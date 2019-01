Za znásilnění a oloupení ženy na cyklostezce dostal muž osm let

Kromě osmiletého trestu nařídil krajský soud Vargovi zaplatit zdravotní pojišťovně 34 tisíc a oběti jako bolestné 275 tisíc korun. O případné další sumě za nemajetkovou újmu rozhodne civilně-správní soud.

Rozsudek zatím není pravomocný, odsouzený i žalobce si ponechali lhůtu pro podání odvolání.

Varga podle obžaloby ženu projíždějící místem srazil z kola a pak přenesl do nedalekého lesíku. Tam se dožadoval líbání i orálního sexu. Ve chvíli, kdy místem projížděl další cyklista a mladá žena začala křičet o pomoc, vytáhl Varga injekční stříkačku a hrozil jejím použitím. Ze strachu o svůj život mu pak žena ve všem vyhověla. Z peněženky jí pak ještě muž měl vzít pět set korun.

Varga u soudu popíral, že by mu dívka nebyla po vůli dobrovolně. Podle něj vše ochotně učinila za příslib pervitinu. S dotyčnou se prý už nějakou dobu znal a intimně stýkal.

Vargovi za trestné činy znásilnění a loupeže hrozil trest od pěti do dvanácti let vězení. Poškozená žena navíc jako bolestné a náhradu nemajetkové újmy žádala celkem 1,25 milionu korun. Soud se tak přiklonil k zhruba polovině trestní sazby.

Varga se snažil zlikvidovat veškeré stopy

Státní zástupce Vít Legerský řekl při závěrečné řeči, že obžalovaný vsadil vše na jednu kartu obhajoby, ta však byla špatná. „Dokonce neváhal označit oběť za prodejnou feťačku,“ zmínil státní zástupce.

Podle žalobce Vargovu vinu jednoznačně dokazuje například to, že pokud by se čin stal tak, jak popisuje, tak mohl po zveřejnění v médiích přijít na policejní služebnu a například předložit svůj mobilní telefon s textovými zprávami, ve kterých se měl údajně se ženou domlouvat na sexu za drogy. „Jenže on mobil, své šaty i kolo zničil,“ upozornil Legerský.

Poukázal i na to, že žena, čerstvá absolventka vysoké školy, po činu zamířila hned do blízké provozovny, jejíž pracovníci popisovali, jak byla zcela zoufalá a rozrušená. Také její dlouhodobý přítel u soudu se slzami v očích uváděl zejména psychologické následky útoku, který prý ženě zcela změnil život. „Kdyby byla vedena nějakou mstou, tak by uvedla hned na začátku jméno útočníka, nebo alespoň přibližně i bydliště, které podle obžalovaného znala. A jistě by řadu měsíců „nepředstírala“ závažné následky,“ vysvětlil Legerský.

„Ta ženská je feťačka,“ tvrdila babička obžalovaného

Obhájkyně se dožadovala zproštění viny s tím, že obžaloba je založena výhradně na výpovědi ženy. „Uvádí, že jí hrozil stříkačkou a současně oběma rukama držel. To je zvláštní,“ řekla. Zničení důkazních věci označila jen za zpanikaření a upozornila, že předchozí Vargova trestná minulost byla jen majetkového charakteru.

Samotný Varga na závěr prohlásil: „Kdybych ten čin spáchal, tak bych se doznal.“

Soudce vysvětlil, že rozsudek rozhodně nepadl jen na základě výpovědi napadené ženy. „Obžalovaný je usvědčován dalšími důkazy,“ uvedl. Navíc ho mrzí, že se Varga nepřiznal. „Rozsudek by byl výrazně nižší. Ale nelze nyní udělit výchovný trest,“ uvedl soudce.

Orální sex není znásilnění? Není to pravda

Soudního líčení se opakovaně účastnily i matka a babička obžalovaného. „Ta ženská je feťačka a šla za fet, to jsem se pak dozvěděla od vnukových známých,“ říkala novinářům babička.

Matka se pak přímo v soudní síni neúspěšně ohradila proti žádosti soudce, aby média neuváděla jméno a příjmení napadené ženy (více k průběhu soudu jsme psali zde). Obě předeslaly, že se určitě odvolají.

Matka také navzdory varování soudce v jednací síni vykřikla, že orální sex přeci není znásilnění, a odešla. Soudce pak vysvětli, že v minulosti se orální sex sice řadil do méně závažného pohlavního zneužívání, v současnosti to však judikatura hodnotí jednoznačně jako znásilnění.

Obžalovaný má jen základní vzdělání a v zaměstnání také příliš neuspěl. Jak řekl soudu, z jedné práce ho vyhodili kvůli kouření marihuany, ve druhé mu vadily dvanáctihodinové směny. V trestním rejstříku má sedm záznamů, vše majetkového charakteru. V současnosti řeší Okresní soud Ostrava i jeho řízení automobilu pod vlivem drog.