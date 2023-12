KOMENTÁŘ: Pokud vyjí a řvou, udělali jsme vše správně! píše ukrajinský voják

Válka trvá už deset let. Dokud bude Rusko silnější než my, válka neskončí. I kdyby se Ukrajina přiblížila k hranicím z roku 1991, válka neskončí. Rusko vždy, bez ohledu na to, kdo stál v jeho čele – car, generální tajemník nebo prezident – ničilo ty, kteří mu byli dříve blízcí a kteří s ním nechtěli být u jednoho koryta. Dokud k tomu bude mít příležitost, bude v tom pokračovat.

Bude mít nicméně Ukrajina dostatek prostředků na to, aby ze střetu vyšla vítězně? Sama ne, impéria nikdy neprohrávají se svými oběťmi. Jurij K. ukrajinský voják