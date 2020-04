Stesk Čechů a Poláků u hranic. Vydali píseň o virem rozdělených Těšínech

Vznik písně iniciovala Českotěšínská kapela Izabel. Ta oslovila skupinu Bartnicky působící na druhém břehu Olše, řeky, která je přirozenou hranicí dvojměstí. Společně pak zhudebnili stesk nad tím, že virová pandemie na čas rozdělila spřátelené komunity dvou sousedících zemí.



Nový česko-polský song je další reakcí těšínských na zavřené hranice. Pár dní po jejich uzavření se na polské straně objevil banner se vzkazem „Stýská se mi po tobě Čechu“.

Brzy na to se Polákům dostalo odpovědi. O den později už na protějším břehu řeky stálo polsky napsáno „I ja za Tobą, Polaku’.

Za českou odpovědí tehdy stál mimo jiné Dominik Folwarczny, který je zároveň členem zmíněné kapely Izabel.

„Zatímco s bannery přišli Poláci, píseň jsme iniciovali my,“ popisuje mladík zrod přeshraničního hudebního projektu.

Klip vznikal na dálku

S kapelou Bartnicky se českotěšínští hudebníci už znali z dřívejška, a tak je požádali o spolupráci.

„Přípravy byly náročnější, protože jsme museli vše řešit na dálku, ale zvládli jsme to,“ popisuje zpěvačka kapely Izabel Izabela Škutová.

Podle zástupců kapely se jedná o první podobný česko-polský hudební projekt minimálně v rámci regionu.

Vzhledem k tomu, čeho se dotýká, se o něj ihned začala zajímat média, zejména ta polská. „Ten obrovský zájem nás překvapil. Mimo jiné nám propagaci na sociálních sítích přislíbil známý polský novinář Mariusz Szczygiel, který má desetitisíce followerů,“ zmínil Folwarczny, který ale upozornil, že cílem vzniku společné skladby bylo něco jiného.

„Jde o nějaké zpečetění našeho přátelství. Snad to lidi v obou Těšínech potěší. Zejména pro nás mladé, kteří žijí tady u hranic, bylo něco automatického, že si můžeme skočit přes most za svými kamarády, za zábavou nebo na nákup. Teď to nejde, ale věříme, že se situace zase brzy vrátí do normálu,“ dodal.

Novou píseň zveřejnily skupiny Izabel a Bartnicky v pátek večer na serveru youtube. Za necelých 24 hodin měla přibližně 25 tisíc přehrání.

Tesklivé bannery se v minulých týdnech objevily na obou březích řeky Olše.