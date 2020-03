Chybíte nám! Češi a Poláci si v dvojměstí vyměňují tesklivé vzkazy

První začali Poláci. To když v pátek vyvěsili směrem do Českého Těšína vzkaz „Stýská se mi po tobě Čechu“.

Reakce z české strany na sebe nenechala dlouho čekat. V sobotu ráno už u protějšího břehu řeky stálo polsky napsáno „I ja za Tobą, Polaku’.

Za českou reakcí stála čtveřice mladých lidí. „Iniciativa vzešla jako už tolikrát z polské strany, a když jsem to viděl, byl jsem dojat. Když bychom nic neudělali, tak by to byla pro mě až ostuda. Proto jsem sehnal lidi, kteří do toho půjdou se mnou a připravili jsme v pátek večer tuto odpověď,“ líčí Českotěšíňan Dominik Folwarczný.

Společně s Lucií Lendlovou, Jakubem Kaletou a Danielem Ciencialou sehnali banner, spreje i prostor pro výrobu a za pár hodin měli hotovo. „Byla to rychlá akce, chtěli jsme, aby už v sobotu po probuzení viděli Poláci naši reakci,“ podotkl Folwarczný.

On i jeho kamarádi navštěvovali polské příhraničí prakticky každý víkend. „Chodili jsme tam za dobrým jídlem, zábavou, kulturními festivaly i za nákupy,“ popisuje mladý muž.

S vrstevníky z druhého břehu řeky mají dobré vztahy. „Když jsou otevřené hranice, tak to tady opravdu funguje prakticky jako jeden celek. Snažíme se na ně mluvit polsky, oni zase na nás lámanou češtinou. Cítím velkou vstřícnost mezi oběma městy,“ dodává Folwarczný.

Jeho slova potvrzuje i starostka Českého Těšína. „Víkendová spontánní iniciativa je svědectvím, že mosty a řeka spojují nejen Cieszyn a Český Těšín, ale i oba národy. Věříme, že snad naše jedno velké město nebude muset dlouho čekat, aby se na těchto transparentech objevil třeba nápis ‚Konečně zase spolu‘ a ‚Nareszcie znowu razem‘, uvedla Gabriela Hřebačková.

Fotbaloví fanoušci potěšili zdravotníky i hasiče

Nápisy na plachtě lidé v těchto dnech vyjadřují nejen stesk, ale i podporu. Fanoušci fotbalového klubu SFC Opava o víkendu za tmy nainstalovali na plot Slezské nemocnice banner s nápisem: „Fandíme lékařům a sestrám“.

Vzkaz fotbalových fanoušků potěšil zástupce Slezské nemocnice v Opavě

Plachta potěšila zástupce nemocnice. „Moc děkuji všem, kteří v těchto nelehkých chvílích podporují naše zaměstnance. Je jedno, zda do nemocnice dovezou ušité roušky, občerstvení či dodají pitný režim. Jde o projevy lidské solidarity. Plachta od fanoušků SFC Opava je krásným gestem, kterého si také moc vážíme. Naši zdravotníci v těchto dnech podporu zcela jistě potřebují,“ nechal se slyšet ředitel nemocnice Karel Siebert.

Opavští fotbaloví fanoušci zároveň vyvěsili transparent na podporu hasičů na opocení areálu Integrovaného výjezdového centra. „Chtěli bychom jim poděkovat za projevenou podporu,“ přidal se zastupující krajský mluvčí hasičů Marek Gašparín.