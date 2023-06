ČD nasadí mezi Ostravou a Opavou nové RegioPantery, představuje je na veletrhu

První třívozová souprava RegioPanter začne v druhé polovině června ve zkušebním provozu vozit cestující na železniční trati mezi Ostravou-Svinovem a Opavou. Nová generace vlaku má vylepšené parametry i zabezpečovací systém ETCS. Kapacita soupravy je 234 míst k sezení, vézt může až 500 lidí.

Cena jedné jednotky je 160 milionů korun, České dráhy si jich od společnosti Škoda Group objednaly šedesát. Při úterním křtu soupravy to na mezinárodním železničním veletrhu Rail Business Days v Ostravě řekli generální ředitel a předseda představenstva ČD Michal Krapinec a prezident Škody Group pro Česko a Slovensko Tomáš Ignačák.

Generální ředitel a předseda představenstva Českých drah Michal Krapinec řekl, že soupravu čeká už jen jedna technická zkouška na okruhu a potom může vyrazit na zkušební provoz s cestujícími. Mezi Ostravou a Opavou budou jezdit dvě tyto jednotky. „Máme zasmluvněných a objednaných v podstatě už celých šedesát těchto třívozových jednotek a je o to v rámci regionů velký zájem,“ řekl ředitel ČD.

Jak zatraktivnit cestování

Jde podle něj o součást plánu ČD snižovat průměrné stáří vozového parku, zvýšit atraktivitu cestování a dát cestujícím to, co od dopravy vlakem očekávají. „Tato jednotka plní nejmodernější standardy, na které jsou lidé v regionální dopravě zvyklí,“ řekl Krapinec.

„Zatraktivnění drážní dopravy pokládáme za prioritní zejména vzhledem k tomu, že drážní doprava v Moravskoslezském kraji je dopravou páteřní, ekologickou a při přetížení našich silnic a dálnic také dopravou s novou budoucností,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu Radek Podstawka (ANO).

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) řekl novinářům, že zavádění nejmodernějších vozidel je klíčovým krokem pro větší atraktivitu cestování na železnici a postupně se rozšíří na regionální tratě v celé České republice. „To, že se dostává sem do Moravskoslezského kraje hned několik nových souprav, znamená opravdu výrazný skok v kvalitě cestování na železnici včetně novinky, kterou by měl přinést příští rok. Tou budou bateriová vozidla, která by měla obsluhovat spojení mezi Ostravou, Studénkou a Veřovicemi,“ řekl ministr.

Novinky na veletrhu představila i Správa železnic (SŽ). Jde například o mostní inspekční jednotku a mobilní BTS, tedy základnovou vysílací stanici určenou pro řízení provozu železnice. „Vnitřní expozice ukáže VRTmobil sloužící ke komunikaci s veřejností při představování výhod plánovaných vysokorychlostních tratí a zodpovězení otázek týkajících se vlivu na bezprostřední okolí,“ uvedla mluvčí Nela Eberl Friebová.

Veletrh Rail Business Days potrvá do 7. června. Otevřen je každý den od 09:00, v úterý do 18:00 a ve středu do 16:00. Jednodenní vstupné stojí 150 korun, děti a studenti mají vstup zdarma.

4. června 2023