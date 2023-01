Ptačí chřipka napadla dva menší chovy drůbeže v Moravskoslezském kraji

Zatímco v Kunčicích chovala rodina devět slepic, v Bartovicích to je jednadvacet, z nichž třetina náhle uhynula. Zbývající byly po potvrzení nákazy utraceny. Podle mluvčího Státní veterinární správy Petra Vorlíčka se ostravské ohnisko objevilo již koncem prosince. Až teď ale výsledky testů nákazu potvrdily. Bartovický chov se stal dvacátým ohniskem nákazy v Česku.

„V souvislosti s dvěma výskyty jsme vydali nařízení, a to pro každé ohnisko zvlášť. Specifikujeme v nich povinnosti obcí a chovatelů, včetně opatření, která se týkají zavřené oblasti kolem nákazy,“ řekl Zbyszek Noga, ředitel odboru ochrany zdraví zvířat krajské veterinární správy.

V rámci celé republiky pak od 14. prosince platí zákaz venkovního chovu drůbeže.

„Kuřata máme pod střechou a celých deset let, co se nákaza objevuje, máme stanovený přesný postup, co dělat, kdyby zasáhla i nás,“ konstatoval Zdeněk Polách, majitel Drůbežárny Sedliště na Frýdecko-Místecku, kde v době sezony chová až dvanáct tisíc kuřat.

„Haly s drůbeží jsou uzavřené a všechna okna, kudy by dovnitř mohl vletět hmyz, jsme opatřili sítěmi,“ konkretizoval zabezpečení chovu majitel.