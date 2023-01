Ptačí chřipka na Tachovsku bude mít vliv na cenu vajec, uvedla unie

Utracení takového množství představuje zhruba 15 procent ze zhruba pěti milionů slepic v Česku, řekla předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá. Česko je podle unie v produkci vajec soběstačné ze zhruba 85 procent.

Nákaza se v Brodu nad Tichou v Plzeňském kraji potvrdila na konci loňského roku. Původně se hovořilo o tom, že v chovu bude utraceno 120 tisíc slepic v oddělené polovině jedné ze tří hal společnosti Česká drůbež. V pondělí ale testy potvrdily nákazu i v druhé části haly a veterináři rozhodli o utracení všech 220 tisíc slepic z celé haly a ve středu Státní veterinární správa (SVS) uvedla, že bude zlikvidován celý chov.

Dlouhá poznamenala, že velkochov na Tachovsku patří k netypicky velkým na poměry ČR a podle kapacity je největší. Firma provozuje tři velké haly, z nichž každá pojme téměř 250 tisíc kusů drůbeže. V Česku jsou v jiných podnicích největší haly pro 70 tisíc kusů.

Ptačí chřipka se objevila v řadě evropských zemí. Výpadek vajec na českém trhu lze podle Dlouhé nahradit dovozem vzhledem k tomu, že se začínají obnovovat některé chovy, které se v zahraničí likvidovaly loni v listopadu. Podle posledních dat unie se v listopadu se do ČR dovezlo zhruba 35 milionů vajec, což je více, než je běžný průměr.

Podle Dlouhé bude záleže na tom, kolik budou čeští obchodníci ochotní za vejce z dovozu zaplatit. Upozornila také na to, že likvidace utracené drůbeže bude náročná kvůli kapacitě asanačních podniků. „Nejsou na takové množství připravené,“ uvedla.

Podle Dlouhé bude záležet na tom, za jak dlouho firma Česká drůbež dokáže celý chov obnovit. Uvedla, že pokud firma sežene už odchované kuřice, může být obnova produkce vajec rychlá.

V Evropě je jich ovšem kvůli ptačí chřipce nedostatek. Pokud nakoupí jednodenní kuřata, bude to trvat zhruba 20 týdnů, než začnou snášet, dodala Dlouhá. V takovém případě by to znamenalo pro firmu výpadek části produkce až do léta.

Drůbežářská unie a veterinární správa apelují na chovatele, aby dodržovali veškerá opatření týkající se biologické bezpečnosti chovů a zamezení kontaktu drůbeže v chovech s volně žijícími ptáky. Velkochovatelé by podle Dlouhé měli také dezinfikovat například auta, která do podniků jezdí nebo kontrolovat pohyb osob v areálech.

„Změny zdravotního stavu či zvýšené úhyny v chovech je třeba neprodleně hlásit místně příslušné krajské veterinární správě,“ připomněl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.