Ptačí chřipka se šíří i jinde v Evropě, ve Francii je přes 300 ohnisek

Loni na podzim ptačí chřipka tvrdě zasáhla i Nizozemsko, kde kvůli ní muselo být utraceno na šest milionů zvířat.

Server 20minutes napsal, že ve Francii bylo od 1. srpna do 21. prosince vybito již 3,3 milionu kusů drůbeže, z toho dva miliony v prosinci. Polovina zabitých ptáků byly kachny.

Francouzská vláda sice chce na podzim začít ptáky očkovat, ale v současné chvíli není schválená žádná vakcína s dostatečným účinkem a v Evropské unii je plošná vakcinace proti onemocnění stejně zakázána. Udělit výjimku lze jen v odůvodněných případech.

Ve spolkové republice vedle trojice nejpostiženějších zemí infekci neunikl ani soused České republiky Sasko, který se snaží předejít dalšímu šíření nemoci. „Prosím všechny komerční chovatele drůbeže, aby preventivně prověřili všechna hygienická opatření ve svých provozech a případně je upravili,“ vyzvala před několika dny Petra Köppingová, ministryně sociálních věcí zodpovědná i za zdravotnictví.

Sasko doposud evidovalo dvě ohniska vysoce patogenní ptačí chřipky. Obě se nacházela v okrese Budyšín (Bautzen), který hraničí s Českem. Konkrétně šlo o chovy v obci Schmölln-Putzkau jen několik kilometrů od české Lobendavy a v Radiboru u Budyšína. Úřady zde nařídily vybít asi 800 kusů nosnic, kuřat, hus a kachen.

Ochranářské sdružení BUND kvůli nákaze vyzvalo veřejnost, aby nekrmila divoké vodní ptactvo. Zvířata by se totiž podle ochranářů zbytečně shromažďovala, což by zvyšovalo riziko vzájemného nakažení. Divocí ptáci by poté mohli infekci zavléct do chovů.

Až dva miliony kusů drůbeže musely být zlikvidovány kvůli ptačí chřipce v Polsku. Jen v prosinci bylo zabito 750 000 kusů, píše na svém webu Tygodnik Poradnik Rolniczy (TPR), určený polským zemědělcům.

Polsko se loni potýkalo s ptačí chřipkou od léta, ale na konci listopadu se už zdálo, že nebezpečí pominulo. Vzápětí však ptačí chřipka znovu udeřila.

Nová ohniska se naposledy objevila v pěti okresech na jihu Velkopolského vojvodství, kde dohromady bylo nutné vybít 200.000 kusů drůbeže. Kromě toho se ptačí chřipka vyskytuje v Dolním Slezsku a v okolí Lodže.

Veterináři a úřady vyzývají chovatele k mimořádné ostražitosti a a pečlivému dodržování všech doporučení veterinární inspekce. „Čím rychleji se podaří omezit šíření ptačí chřipky, tím menší budou hospodářské ztráty,“ prohlásil vojvoda Konstanty Radziwill, hejtman Mazovského vojvodství obklopujícího Varšavu.

Slovensko zaznamenalo poslední případ ptačí chřipky loni na jaře, a to v malochovu, řekl hlavní slovenský veterinář Jozef Bíreš. Dodal, že volně žijící ptactvo je i na Slovensku nepochybně nakaženo virem a že veterináři upozornili chovatele na rizika v souvislosti s ptačí chřipkou.

Maďarsko podle serveru The Poultry Site hlásilo výskyt vysoce nakažlivého subtypu ptačí chřipky H5N1, která se může přenést na člověka, ve třech farmách loni v listopadu. Minulý měsíc se pak nemoc vyskytla na farmě na východě země, kde muselo být zlikvidováno 25.000 krůt.