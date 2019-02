Spolu s ostravskou Černou loukou se promění i nábřeží Ostravice

„Univerzitní stavby s podzemními garážemi nezůstanou v prostoru osamoceny. Město na ně naváže úpravou okolí, která umožní další rozvoj Černé louky i Nové Karoliny a dotvoření urbanistické struktury širšího centra města,“ říká náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.



Magistrát teprve začíná s projektováním dopravní infrastruktury, ale radní už vědí, jak by mělo v blízké budoucnosti vypadat nábřeží.

„Jedním z důležitých míst v lokalitě je levobřežní komunikace, která odděluje připravovaný areál Ostravské univerzity od řeky Ostravice. Město už nechalo zpracovat její architektonickou studii za 210 tisíc korun bez DPH. Autorem je Ateliér Simona. Architekti navrhli takové úpravy, které povedou ke zklidnění provozu na komunikaci,“ říká mluvčí města Andrea Vojkovská.

Město chce podle návrhu ateliéru stavět. Změny silnice totiž umožní propojit sportovní aktivity Ostravské univerzity s životem u řeky.

Dnešní ryze dopravní funkce cesty má ustoupit ve prospěch pěších. Studie navrhuje její rozšíření a doplnění o trasu pro cyklisty i promenádu pro pěší. A v návrhu nechybí ani různá zákoutí s posezením. Lokalita má už na podzim 2021 sloužit ke sportu i relaxaci.

„Od navržené úpravy očekáváme zklidnění ruchu na dnešní komunikaci. Za pět nebo deset let by se mohla autům zcela uzavřít a proměnit v pěší promenádu. Ale to až ve chvíli, kdy bude v plné míře realizován vítězný návrh soutěže na proměnu Černé louky,“ nastínila Bajgarová.