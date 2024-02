Studenta z Vietnamu, který na kolejích pobodal spolužáka, poslal soud do vazby

„S žádostí o uvalení vazby soud souhlasil. Důvodem byla obava, že by obviněný utekl či se ukrýval,“ vysvětlil soudce Dalibor Zecha.

Cizinec si podle něj ponechal lhůtu na rozmyšlenou pro případné odvolání, to ale na pondělní rozhodnutí zatím nemá vliv. V případě odsouzení může mladík ve vězení strávit od deseti do 18 let.

Policejní mluvčí Eva Michalíková v neděli uvedla, že oba studenti se nejprve začali hádat, hádka pak přerostla ve fyzické napadení. Mladší z mužů utrpěl vážná bodná zranění, s nimiž byl hospitalizován.

„Po útočníkovi jsme začali ihned po oznámení pátrat. Následně jsme jej zadrželi díky operativní činnosti na nádraží ve Studénce,“ uvedla Michalíková.

Student se k činu přiznal. „Obviněný muž s kriminalisty spolupracoval, ke svému jednání se doznal a jako motiv uvedl žárlivost,“ uvedla mluvčí.

Mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Lukáš Humpl uvedl, že k události na kolejích v Porubě byli záchranáři voláni v pátek asi hodinu před půlnocí. Zraněný muž utrpěl bodné poranění břicha. Při příjezdu záchranářů byl při vědomí, jeho stav byl však život ohrožující. Po ošetření na místě záchranáři pacienta přepravili do nemocnice, jeho stav byl nadále velmi vážný.