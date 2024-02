Student z ciziny ze žárlivosti pobodal na kolejích v Ostravě jiného

„Na základě zjištěných informací mělo dojít nejdříve ke slovnímu konfliktu a poté k fyzickému napadení, přičemž mladší z mužů utrpěl vážná bodná zranění, se kterými byl hospitalizován v nemocnici,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Po útočníkovi, který z místa uprchl, začali policisté ihned po oznámení pátrat. Následně jej zadrželi na nádraží ve Studence. Případ prověřují krajští kriminalisté. „Obviněný muž s kriminalisty spolupracoval, ke svému jednání se doznal a jako motiv uvedl žárlivost,“ doplnila mluvčí.

Vyšetřovatel v neděli útočníka obvinil z pokusu o vraždu. „V případě odsouzení obviněnému hrozí pobyt za mřížemi v délce od 10 do 18 let. Také bude vznesen podnět k návrhu na vzetí do vazby,“ doplnila mluvčí.