Osud trojice skrytých památek, které znají jen odborníci, je nejasný

Areálu společnosti Vítkovice Heavy Machinery hrozí postupný zánik, Kovárny by se možná týkat neměl. Zpřístupnění však není na pořadu dne.

„Chceme tuto část areálu zachovat, zatím si jej pronajímáme společně se společností Vítkovice Hammering. S majitelem areálu jsme ve shodě, že bychom mohli tuto část časem odkoupit,“ přiblížil současnou pozici historických strojů Jan Kusněř, výkonný ředitel společnosti MRWheels, která v části Kovárny v současnosti podniká.

Jaký bude další osud historických strojů, se zatím neví. „Jsou to stroje, které patří k historii tohoto závodu i k historii tohoto kraje. Rozhodně bychom je chtěli zachovat, ale to jsou věci, na které zatím nemáme vliv, patří majiteli areálu. Co se jejich možného zpřístupnění týče, tak to je také složité. Všechny se nacházejí v areálu závodu, kde se stále vyrábí,“ dodal Jan Kusněř.



Vítkovické lisy nejsou jedinými technickými památkami v regionu, o kterých se – mimo odborných kruhů – často příliš neví. V kraji je evidováno 88 technických památek. Jejich celkový počet je ale vyšší.

Památkáři evidují desítky technických památek

„Uvedený počet reflektuje počet rejstříkových čísel, pod nimiž jsou památky evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Jedno rejstříkové číslo může zahrnovat pouze jeden objekt, ale rovněž může zahrnovat areál s větším počtem jednotlivých objektů,“ vysvětlila Petra Batková, mluvčí Národního památkového ústavu (NPÚ) v Ostravě.

Dodala, že v uvedeném počtu nejsou zahrnuty například menší technické památky, jako jsou stroje a zařízení, a že jde pouze o objekty nemovitého charakteru.

Ve výčtu technických památek lze najít například doly, hutě, mlýny nebo železniční nádraží, ale i skříňku na barometr či vodárny.

V kraji jsou staré textilní stroje i soubory aut

„Uvedený počet neobsahuje například ani památky, jež jsou na pomezí oborů a klasifikace technické památky, jako jsou pošty, kašny, stodoly či kolonie,“ dodala mluvčí NPÚ.

Zajímavé svědky minulosti tak lze najít na různých místech kraje. „Známý je například nešťastný požár Karnoly v Krnově, kde bylo několik strojů, stroje a technická zařízení jsou také součástí Dolu Michal v Ostravě–Michálkovicích,“ přiblížila některé z nich Batková.

Za movité technické památky odborníci považují také soubory historických vozidel. „Chráněná jsou například některá vozidla v Technickém muzeu Tatra Kopřivnice nebo soubor historických vozidel ostravského dopravního podniku,“ upřesnila mluvčí.