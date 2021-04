VIDEO: Stěhování historie. Nákladní automobily Tatry míří do nového muzea

Na otevření muzea si ale lidé ještě počkají, naplánováno je až na letošní podzim.



„Jedním z hlavních důvodů, proč vzniklo toto muzeum, je, že Tatra vyrábí nákladní vozy, ale nemá je kde prezentovat. Část z nich byla k vidění ve stávajícím Technickém muzeu Tatra Kopřivnice, to však nemá dostatečnou prostorovou kapacitu,“ přiblížil Lukáš Filip, vedoucí nového muzea, které spadá pod Muzeum Novojičínska.

Na přelomu roku 2015 a 2016 se tak zrodila studie přestavby haly bývalé slévárny na nový výstavní prostor. Společnost Tatra tehdy navíc zakoupila část soukromé sbírky sběratele Jiřího Hlacha, v níž bylo i přes čtyřicet vozů z kopřivnické automobilky.

Spolu s nákladními vozy ze stávajícího Technického muzea Tatra tak tvoří základ nové expozice.



„Hlachova sbírka obsahuje řadu důležitých historických modelů, díky tomu můžeme v nové expozici dobře zachytit typologický vývoj této značky,“ vysvětlil Filip.

Úplně nejstarším exponátem ale bude kočár, protože zakladatel zdejší tradice Ignác Šustala jimi začínal.

„Poté zde byla vagonová tradice, ta se nám ale nevešla, navazovat tedy budeme nejstaršími nákladními vozy z prvních desetiletí minulého století. Budou tady tematické sekce: hasičské vozy, dále různé významné typy jako 111, 138, 148, 805, které se vyráběly ve velkých množstvích, pak tady budou expediční vozidla či soutěžní vozy pro Dakar. Snažíme se zachytit vše důležité, co je spojeno s nákladními vozy Tatra a jejich vývojem,“ informoval Filip.

Některé z exponátů bylo nutné před vystavením restaurovat.



„Někde šlo o drobné úpravy, někde to bylo složitější. Zajímavé je, že většinu tatrovek, které byly v technickém muzeu a které desítky let nejely, se podařilo hned napoprvé nastartovat. Stačilo, aby přišli chlapi z továrny, zapojili nové baterky, otočili klíčem a u většiny vozů motor ihned naskočil,“ líčil Filip.

Nadstavbou pro návštěvníky budou v současné době připravované interaktivní prvky. „Naším cílem je navázat na standard evropských muzeí 21. století tak, abychom prostřednictvím interaktivních aplikací vtáhli návštěvníky hlouběji do celé problematiky,“ objasnil ředitel Muzea Novojičínska Zdeněk Orlita.

Lidé budou moci například využít své chytré telefony, aby se blíže seznámili s některými exponáty.



„Díky tomu bude možné nahlédnout třeba do interiéru vozů, do něhož by se návštěvník normálně nedostal. Aplikace tak umožní daleko detailnější průnik do exponátu, než by to bylo možné v reálu. Rozšířenou realitou jsme schopni pokrýt jakýkoli detail, včetně třeba fungování motoru nebo zobrazení konstrukčních plánů a nákresů aut,“ vysvětlil Orlita.



Čeká se i na Slovenskou strelu

Připomněl, že v muzeu bude instalována i sbírka historických motocyklů, kterou daroval kraji akademický sochař Miroslav Rybička, celoživotní sběratel těchto strojů.



Hlavním investorem nového muzea je Moravskoslezský kraj. „My jsme se postarali o rekonstrukci haly a vybavení interiéru, většina exponátů ale patří společnosti Tatra Trucks, která se také stará o jejich restaurování,“ sdělil náměstek krajského hejtmana Lukáš Curylo.



Na projektu se podílí i město Kopřivnice, které se stará o vybudování přístupových cest a parkovišť.

„Původně jsme předpokládali otevření muzea letos na jaře, či začátkem léta. Vzhledem k tomu, že se čeká na dokončení vývoje a vyzkoušení interaktivních prvků, počítáme s otevřením až někdy v září,“ doplnil Curylo. Rozpočet na vybudování muzea dosáhl výše téměř 173 milionů korun, z toho 111 milionů činí dotace z Evropské unie.

Jedním z posledních exponátů, na nějž se ještě čeká, je památkově chráněný motorový vlak Slovenská strela, který v uplynulých dvou a půl letech dostal kompletní renovaci.



„Teď probíhají zkoušky, které si vyžadují najetí zhruba 600 kilometrů, aby Slovenská strela mohla být běžně provozována na tratích u nás i v zahraničí. Počítáme totiž i s jejími vyjížďkami z depozitáře při různých slavnostních příležitostech,“ uvedl generální ředitel společnosti Tatra Trucks Pavel Lazar.