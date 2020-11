OKD chystá na víkend výbuchy v podzemí, můžou být záchvěvy

Takové práce společnost podle mluvčí Nadi Chattové provádí zhruba co dva týdny.

Sdružení hornických odborů uvedlo na svých internetových stránkách, že trhací práce je na sobotu v čase mezi 12:00 a 14:00 naplánována v Dole Darkov, kde by mělo být použito 1 425 kilogramů výbušniny. V neděli se bude dělat trhací práce v Dole ČSM-Sever v době od 14:00 do 16:00 a použito by mělo být tři tisíce kilogramů výbušniny.

Tyto práce se provádějí převážně před dobývacími prostory - poruby, kde vzniká riziko, že nastane důlní otřes. „Práce je prováděna v nadloží sloje a slouží pro uvolnění napětí vznikajících při dobývání na zával, případně i pro vyvolání důlního otřesu bez přítomnosti lidí v oblasti - lidé jsou z oblasti porubu a přilehlých chodeb při provádění trhacích prací odvoláni,“ uvedl ředitel provozu OKD David Hájek.

Jde podle něj o takzvaný aktivní prostředek protiotřesové prevence, který podléhá povolení státní báňské správy. Musí se ohlásit i úřadu obce, kde mohou lidé na povrchu zaznamenat záchvěvy. „Četnost provádění bezvýlomových trhacích prací velkého rozsahu závisí na postupu porubů a je zpravidla jednou za 14 dní,“ uvedl Hájek.

OKD je jediný producent černého uhlí v Česku. Uhlí těží na Karvinsku v dolech ČSA, Darkov, ČSM-Sever a ČSM-Jih. V Darkově a ČSA má těžba skončit příští rok v únoru, v ostatních dolech na konci roku 2022. I s pracovníky dodavatelských firem nyní v dolech pracuje přes 7000 lidí.