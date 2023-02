Ludgeřovicím se nelíbí trasa obchvatu Hlučínska, má vést blízko domů i lesa

Plánovaná přeložka silnice I/56, vedoucí v současnosti většinou středem dotčených obcí, by se nově měla obydleným částem obcí od Opavy přes Kravaře až po Hlučín vyhnout. V Ludgeřovicích je ale plánovaná trasa navržena v blízkosti obytných domů i rekreačního území poblíž Ludgeřovického lesa.

„Naši předchůdci sice před 26 lety s touto trasou souhlasili, ale za zcela jiných parametrů a podmínek,“ přiblížil část výhrad obyvatel Ludgeřovic starosta Daniel Havlík. „V původní studii se hovořilo o dvoupruhu s rychlostí 90 kilometrů v hodině, dnes je to již trojpruh s rychlostí 110 kilometrů. A to nepočítám, že by přes obec vedla nová silnice po mostě, na který by se tamní obyvatelé museli pořád dívat,“ objasnil.

Ředitelství silnic a dálnic nyní zpracovalo studii EIA, která dopady stavby na životní prostředí řeší. V rámci oznámení se v katastru Ludgeřovic navrhují dvě varianty trasy. „Spočívají v odsunu trasy dál od zástavby, ale s větším zásahem do rekreační zóny v oblasti rybníků,“ stojí v textu EIA.

Daniel Havlík ale navrhuje další možnosti: tunel nebo využití stávajícího obchvatu obce. „Budeme se bránit všemi dostupnými prostředky, už nyní formulujeme naše připomínky a nejsme sami,“ dodal.

Využití stávajícího obchvatu Ludgeřovic by ale zase zhoršilo situaci v sousedních Petřkovicích. „Plán nám vyhovuje tak, jak se na něm shodli všichni už před lety, o změny nestojíme,“ konstatoval tamní starosta Ivo Mikulica.