Mapování šelem bylo bez sněhu náročnější, průzkum však potvrdil rysy i vlky

„V tuto chvíli máme jen předběžné výsledky. Mohu ale potvrdit, že jsme při víkendovém sčítání narazili na stopy vlků a rysů. Přítomnost kočky divoké, kterou viděli kolegové z Hnutí Duha v létě na snímcích z fotopastí, zatím konkrétně potvrzenou nemáme,“ uvedl ředitel Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Beskydy František Jaskula s tím, že přesné výsledky sčítání budou známy do tří týdnů.

Ochránci dostali i informaci o výskytu medvěda. „Údajně ho zahlédl v centrální části Beskyd jeden z místních obyvatel. Jeho přítomnost však nijak nepodložil. Protože není sníh, neviděli jsme ani stopy, takže tuto informaci budeme ještě prověřovat,“ upozornil Jaskula.

Potvrzený vlk u Bašky

Vlci se podle něj aktuálně pohybují po celém území Beskyd. „Stopy i trus jsme našli ve všech oblastech hor. Přesnější počty smeček budeme ale znát až po zpracování všech hlášení,“ řekl Jaskula. „Zatím je jasné jen to, že máme nově potvrzený výskyt vlka v oblasti Bašky nedaleko Frýdlantu nad Ostravicí.“

Do tří týdnů by měli mít ochránci i více informací o rysech. Jejich přítomnost v horách potvrdily zbytky trusu. Zda je rysů v Beskydech stále deset, jak tomu bylo v loňském roce, ukáže až součet dat.

Přítomnost rysů potvrzují také dobrovolníci Hnutí Duha, kteří o víkendu mapovali šelmy v oblasti Javorníků a severní části Bílých Karpat. „Na jejich stopy jsme sice letos kvůli absenci sněhu nenarazili, máme je ale zachycené na záběrech z fotopastí, stejně jako loňskou přítomnost divoké kočky,“ konstatoval koordinátor terénního monitoringu velkých šelem Hnutí Duha Michal Bojda.

Fotopasti například loni zachytily rysici Evu se třemi mláďaty. Aktuálně však Eva pečuje už jen o dvě. Třetí mládě našli těžce zraněné v prosinci lidé na zahradě v Dobré nedaleko Frýdku-Místku. Později však uhynulo v záchranné stanici v Bartošovicích.

Fotopasti nepřímo prozrazují ochranářům i přítomnost pytláků. „Upytlačené zvíře se dá najít jen výjimečně. Některé rysy a vlky ale určitě postrádáme,“ sdělil Bojda.

„Většinou ale máme jen nepřímé důkazy. Zvíře, které důvěrně známe ze záznamů fotopastí, se prostě přestane objevovat na snímcích. Konkrétně rysi by měli ve svém teritoriu přežít i deset let. U nás se ale po dvou, maximálně čtyřech letech často některý jedinec ztratí a na jeho místo nastoupí jiný. To nám naznačuje, že do jejich pobytu zasahuje člověk. Konkrétní důkazy ale často chybí,“ podotkl ochránce přírody.

V posledních čtyřech letech ví Hnutí Duha prokazatelně o dvou případech upytlačených rysů na moravské straně Javorníků a slovenské straně Beskyd.„Oba případy policie odložila, protože se nepodařilo konkrétního pachatele usvědčit,“ doplnil Bojda.

Dalším nebezpečím jsou pro šelmy srážky s auty. „Jednou z nejnebezpečnějších v Beskydech zůstává pro zvířata silnice kolem přehrady Šance, kudy šelmy přecházejí z Lysé Hory na Smrk,“ popsal Jaskula. V minulosti tam projíždějící vozy srazily vlka a rysa. „V Mostech u Jablunkova zase skončil pod koly auta medvěd,“ řekl Jaskula. Loni srazil řidič přes cestu přebíhajícího vlka v Metylovicích na Frýdecko-Místecku.