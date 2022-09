Medvědi jen procházejí, rysi u nás žijí trvale, říká ochranář z Beskyd

Potkávat velké šelmy ve volné přírodě Moravskoslezského kraje není nijak běžné. O to větší respekt mezi lidmi vzbuzují. Které šelmy se pohybují konkrétně v Beskydech, jak loví a kam až se dokážou za potravou vydat, sleduje Michal Bojda z Hnutí Duha, koordinátor terénního monitoringu jejich pohybu.

Znamená to, že při toulkách Beskydami můžeme být monitorováni i my, lidé?

Může se to stát, protože fotopast je vlastně malý automatický fotopřístroj s čidlem pohybu. Pokud se tedy budete procházet přímo před ní, spoušť sepne. Rozhodně to ale není obvyklé. Než přístroj v terénu umístíme, předchází tomu řada týdnů monitorování daného místa, abychom se ujistili, že bude mít v dané lokalitě co snímat. Většina fotopastí je v odlehlých částech hor, kde je pohyb lidí minimální.