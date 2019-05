Sochy i pasáž. Lidé zkrášlují Ostravu, město jim na to nabízí dotace

„Program, který cílí na proměnu ulic, náměstí, parků a dalších míst podle vlastních nápadů veřejnosti vyhlásilo město letos již potřetí. Pokaždé na něj vyčlenilo pět milionů korun,“ uvedla mluvčí Ostravy Andrea Vojkovská.

Zájemci mohou podávat nové žádosti o dotaci od pondělí 13. května do 15. srpna. První kolo hodnocení bude 6. září, druhé koncem září, třetí pak do konce roku. Rozhodnutí o podpoře padne v lednu. Úspěšní žadatelé budou mít na uskutečnění projektů čas až do listopadu 2020.

„Z dotačních peněz podporujeme aktivity, které oživují veřejný prostor ve městě. V projektech bývají zahrnuta také umělecká díla. Jsem ráda, že z programu fajnOVY prostor se podpory dočkala i plastika výborné ostravské sochařky Šárky Mikeskové. Socha je určená pro unikátní kašnu,“ řekla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Socha je součástí většího projektu Náměstí na Hlubině, na který získal architekt spolku Provoz Hlubina Ondřej Turoň dotaci 190 tisíc korun. V úterý spolek instaloval už druhou sochu do tamní kašny nazvané Duch Hlubiny.

První sochu zírající na návštěvníky z vody vytvořil už loni Kurt Gebauer. Kašna vznikla z kruhové požární nádrže v bývalém ostravském Dole Hlubina v Dolních Vítkovicích. Horníci v ní až do 70. let minulého století chovali ryby. Postupně se má pod hladinu zanořit 25 soch.

V červnu má být hotov i další dotovaný projekt s uměleckým dílem. Jde o druhou etapu opravy hrobu významného ostravského sochaře Augustina Handzela, jehož sochy zdobí průčelí několika budov v centru města, například paláce Elektra.

K jeho hrobu ve Slezské Ostravě umístí současný ostravský sochař Jan Šnéberger dílo pojaté jako poctu sochařské profesi: obří žulový kvádr umístěný na válcích, které sochaři už tisíce let používají k přepravě kamenných bloků.