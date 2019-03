Ostrava zřídí ateliér prostorového plánování a architektury. Hledá šéfa

Po vzoru Prahy či Brna, ale i jiných českých a především zahraničních měst se Ostrava rozhodla zřídit novou příspěvkovou organizaci pod názvem Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA).



Její vznik tento týden posvětili zastupitelé města, a to i přes velké výhrady opozičních politiků, kteří chtěli hlasování odložit. Kritici se shodli v tom, že nápad jako takový podporují, ale předložený návrh je podle nich ušitý horkou jehlou, neprojednaly ho žádné komise a není v něm jasně definovaná činnost společnosti.

Náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová ale neviděla k odkladu důvod. „Na nové organizaci se politici shodli už při tvorbě strategického plánu FajnOVA,“ zmínila.

S tím souhlasil i primátor města Tomáš Macura, podle kterého se o vzniku této instituce vede odborná diskuse již několik let. „Její absence je označována jako výrazný nedostatek z hlediska koncepce rozvoje města. Chceme Ostravu jako moderní metropoli, město s kvalitní architekturou, urbanismem a veřejným prostorem.“

Ateliér bude mít poradní hlas

Architektonický ateliér tak vznikne k 1. červenci. Bude mít poradní hlas. Jeho zadáním bude rozvoj kvalitní architektury, urbanismu a veřejného prostoru ve městě. O to by se měl starat tým expertů na architekturu, krajinářskou architekturu, urbanismus, dopravní inženýrství, analýzu dat a podobně. Do konce příštího roku to bude 15 lidí, časem i víc. K dispozici letos dostanou deset a příští rok dvacet milionů - na mzdy i architektonické a urbanistické soutěže.

„Přesnější náplň činnosti budeme tvořit společně s novou ‚hlavou‘ organizace, tedy městským architektem, který vzejde z výběrového řízení. To vypíšeme v březnu. O spolupráci požádáme podobné organizace i Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, aby se o výběrovém řízení dozvědělo co nejvíce vhodných kandidátů včetně těch, kteří třeba momentálně pracují v zahraničí,“ řekla Bajgarová.

Ateliér naváže na činnost některých odborů magistrátu, hlavně Útvaru hlavního architekta a strategického rozvoje. Převezme část jejich povinností i zaměstnanců.