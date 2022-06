Krnov chce lepší křižovatky či přestupní uzel u nádraží, radí se s občany

„Na základě podnětů od občanů můžeme zjistit, jak vyřešit nebezpečné křižovatky, včetně těch na obchvatu. Nebo jak zlepšit opatření pro cyklisty,“ uvedl Petr Gelnar, jenž pro město zpracoval Plán udržitelné městské mobility, který veřejnost nyní připomínkuje.

Změnit by se měla třeba problémová křižovatka u sokolovny, kde se počítá s výstavbou rondelu a zavedení jednosměrky směrem do centra. Radní také přemýšlejí nad tím, že by v Krnově nechali postavit parkovací dům, a to v místě, kde se setkávají ulice Petrovická a Budovatelů.

Měnit se budou trasy autobusových linek

Řada opatření se týká hromadné dopravy. Úředníci v dokumentu navrhují reorganizaci a zjednodušení autobusových linek, zřízení nových přestupních uzlů hromadné dopravy, například u nemocnice nebo u aquaparku, a také vylepšení vybavení zastávek.

Zároveň se uvažuje o vzniku nového přestupního uzlu u hlavního železničního nádraží, který by umožňoval koordinaci přestupů mezi vlaky a regionálními i městskými autobusovými spoji.

Zároveň tvůrci dokumentu přiznávají, že nejvíce lidí chodí po městě pěšky. „Pěší doprava byla v Krnově vyhodnocena jako naprosto dominantní. Je využívána jako prostředek i v rámci využívání jiných druhů dopravy, samostatně však tvoří téměř 40 procent všech cest Krnovanů,“ píše se v dokumentu.

Proto chtějí úředníci lépe koordinovat opravy chodníků, případně rozšířit místa, která budou bezbariérová.

„Cílem zpracovávaného plánu by mělo být, aby občan měl možnost používat různé druhy dopravy, jejichž využití bude vždy pohodlné a bezpečné,“ uzavřel Petr Gelnar.