Plány na nové lanovky v Moravskoslezském kraji padly, počítá se s opravami

„Bez souhlasu ochránců přírody nikdo lanovku v horách nepostaví, to prostě nejde. Jejich odpor proti takovým investicím na chráněném území znamená konec, a to bez možnosti odvolání,“ konstatoval náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Právě on o nové lanovky hodně stál, ostatně „jeho“ Občanská demokratická strana měla takové rozvojové akce mezi předvolebními sliby, a to včetně fotomontáže lanovkových kabinek jedoucích k lysohorskému vysílači.



Přitom Lysá hora s lanovkou padla jako první. „To nebylo uskutečnitelné,“ přiznal Unucka.

Mnohem více ho však mrzí, že v šuplíku skončily vize lanovek z Malé Morávky-Karlova na Ovčárnu, střediska pod vrcholem Pradědu, a na Velkou Čantoryji z Nýdku.

„Praděd určitě dával smysl. Karlova Studánka často bývá ucpaná automobily turistů, takže lanovka z jiného místa by pomohla,“ míní krajský náměstek.

Jenže trasa dráhy by vedla i přes nejpřísněji chráněné přírodní lokality, takže už před dvěma lety tehdejší vedoucí Správy CHKO Jeseníky Michal Servus naznačil, že tento projekt nemá šanci.

„Tuto myšlenku beru s velkou rezervou. Spíše bychom se měli zaměřit na zlepšení služeb pro stávající turisty, a ne tam přivážet další,“ řekl.

Při tolika podmínkách ztrácí projekt smysl

Na požadavcích ministerstva životního prostředí pak podle Unucky ztroskotal plán na lanovku na Velkou Čantoryji. „Projekt byl podmíněn tolika požadavky, že by to znamenalo velmi omezenou provozní dobu a bez jízdních kol i lyží. Takže to dost ztrácí smysl,“ poznamenal náměstek.

Kraj sice s ministerstvem o změně podmínek pro investici za zhruba 300 milionů korun jednal, ale zatím neúspěšně.

Naopak modernizace současných lanovek podle Unucky schvalovacími řízeními procházejí bez větších obtíží.

Možná už v příštím roce proto začne rekonstrukce lanovky z Ráztoky do beskydského sedla Pustevny. „Současné sedačky chceme vyměnit za desetimístné kabinky, máme už stavební povolení,“ uvedl Petr Chrostek, jednatel soukromé společnosti, která lanovku provozuje.

Připouští však, že problémem jsou zatím peníze. „Celková rekonstrukce přijde na zhruba 150 milionů korun. Bez pomoci kraje nebo státu se nejspíše neobejdeme,“ poznamenal Chrostek.

Dráha na Javorový se možná protáhne

Unucka potvrdil, že kraj modernizaci lanovky společně s rekonstrukcí skokanských můstků v nedalekém Frenštátě pod Radhoštěm zahrnuje do vládního dotačního programu RE:START.

„V ideálním případě bychom s výstavbou začali v příštím roce, ale reálněji vypadá zahájení v roce 2021,“ nastínil Chrostek.

Dráha na Pustevny je nejstarší sedačkovou lanovkou v Evropě, příští rok v březnu uplyne osmdesát let od první jízdy. Současnou podobu získala v roce 1987. Moderním požadavkům však už nevyhovuje, zatím byla před dvěma lety otevřena nová horní stanice.

Ještě výraznější proměny by se mohla dočkat lanovka na vrch Javorový u Třince. I tam zařízení provozuje soukromá společnost. Současné sedačky pro jednu osobu by nahradily kabinky. „Navíc by se mohla protáhnout až k turistické chatě, nyní končí přibližně ve dvou třetinách kopce. I tam hledáme možnosti podpory,“ nastínil Unucka.