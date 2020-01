Padl první trest za smrt po syntetické marihuaně. Bezdomovec dostal osm let

Masnému za neoprávněné užití drog s následkem smrti hrozilo až osmnáct let. Incident se stal v ostravských Komenského sadech za magistrátem. Lidé tam našli dva muže v kómatu. Oživit se podařilo jen jednoho. „Zemřelý muž měl otok plic i mozku, rovněž došlo k útlumu dýchání a srdeční činnosti,“ konstatoval státní zástupce David Bartoš.

Masný odmítal, že by o šest let mladšímu kamarádovi dal drogu právě on. Prý to bylo právě naopak. „Drogu přinesl on, říkal, že to je marihuana, prý ji získal někde na Stodolní ulici,“ tvrdil Masný.

Za patnáct korun ještě koupili skleněnou trubičku, zelenou hmotu zapálili a výpary vdechovali. Za chvíli upadli do bezvědomí. Masný měl navíc v krvi 3,42 promile alkoholu, jeho zemřelý kamarád pak dokonce 4,14 promile.

Masný vyšel jen sedm tříd základní školy, pak se protloukal, jak se dalo. Většinou žil na ulici, občas přespal na nějaké ubytovně. Pracoval většinou načerno, na smlouvu prý jen rok. Přilepšoval si také sběrem papíru z kontejnerů.

Právě v Moravskoslezském kraji se v minulém roce stalo několik případů, kdy lidé zaměnili marihuanu se syntetickou drogou, což vedlo k otravám 23 lidí, dva muži ve věku 32 a 45 let dokonce zemřeli. Policisté zjistili, že droga pochází nejspíše z Polska, postupně z jejich šíření obvinili osmnáct lidí (podrobněji zde).

Jak uvedli odborníci, umělé drogy jsou nebezpečné hlavně tím, že nelze určit bezpečné množství. Pokud se k jejich užívání přidá i alkohol, vážné zdravotní potíže, případně smrt, jsou takřka zaručeny.