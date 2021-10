Epidemie koronaviru v kraji stále sílí, region má nejhorší statistiku nákazy z celé země. Za minulý týden přibylo 3 700 nakažených, zemřelo 13 lidí a počet hospitalizovaných stoupl na 180.

Podle lékařů přitom existuje způsob, jak snížit počty hospitalizací i úmrtí. Pomoci mohou infuze monoklonálních protilátek, které při včasném podání brání rozvoji nemoci covid-19. Infuze kape 30 až 60 minut, další hodinu je pacient pod dohledem zdravotníků a jde domů.

„V současnosti používaný koktejl dvou druhů monoklonálních protilátek je mocnou zbraní v boji proti covidu včetně varianty delta. Zatím se ale málo využívá,“ řekl Petr Kümpel, primář infekčního oddělení Slezské nemocnice v Opavě, kde tuto ambulantní léčbu zatím podstoupilo 69 nakažených lidí.

V nemocnici v Novém Jičíně zatím podali infuzi protilátek jen šesti pacientům, v Krnově 16, v Havířově 20, v Třinci-Sosně 30, v Karviné-Ráji 32 a ve Frýdku-Místku 53.

„Je to jediná účinná léčba covidu, kterou máme k dispozici. Kromě toho už jen očkování a podpůrnou léčbu. A přestože monoklonálních protilátek máme dostatek, zájem zatím nebyl moc velký,“ zmínil primář interního oddělení nemocnice v Karviné-Ráji Petr Opletal.

Většina nemocnic přitom prostřednictvím e-mailů či Sdružení praktických lékařů informovala praktické lékaře ve svém okolí, aby rizikové pacienty na infuze posílali.

„Na naši infekční část urgentního příjmu mohou nakažení pacienti přijet odkudkoli a kdykoli, tedy ve dne i v noci. K infuzi by je měl doporučit praktický lékař, ale například v noci či o víkendu na to lidé čekat nemusí. Stačí, když si vezmou poslední zprávu o své chronické nemoci. My si to ověříme a také je vyšetříme, abychom zjistili, zda už není covid rozvinutý třeba v zánět plic. To už bývá na protilátky příliš pozdě a pacient potřebuje hospitalizaci,“ vysvětlil Opletal.

Neinformovanost i nezájem

Podle něj byl malý zájem o protilátky z více důvodů: kvůli nedostatečné informovanosti pacientů, nezájmu některých praktických lékařů a také strachu. „Ačkoli jsou protilátky dobře tolerovány a neznám případ nežádoucích následků, stále jde o experimentální léčbu. Stalo se, že dva lidé si po přečtení informovaného souhlasu podání infuze rozmysleli,“ podotkl Opletal.

„U nás se stalo, že seniorka, které infuzi doporučila praktická lékařka, si to rozmyslela a odešla poté, co jí zavolala dcera a varovala před neprověřenou léčbou,“ dodal opavský primář Kümpel. Zdůraznil, že ani on se dosud nesetkal s nežádoucí reakcí a jen u dvou jejich pacientů infuze nezabránila hospitalizaci. „Oba přišli příliš pozdě,“ vysvětlil.

Jako první v kraji začala v březnu podávat monoklonální protilátky Fakultní nemocnice Ostrava. Tehdy na ně ale dosáhlo málo pacientů kvůli striktním kritériím.

Co nejdříve po zjištění nákazy

Zdravotní pojišťovny hradily léčbu tak úzké skupině chronicky nemocných lidí, které covid ohrožoval nejvíce, že to kritizovaly i odborné lékařské společnosti. Postupně se pak situace měnila, takže dnes mají na infuzi nárok všichni nakažení lidé nad 65 let.

Ve věku nad 55 let stačí k indikaci cukrovka či jiná z vážných chronických nemocí, v mladším věku kombinace dvou rizikových faktorů. Lidé musí přijít co nejdříve po zjištění nákazy a nejdéle do deseti dnů od prvních příznaků nemoci. Někteří rizikoví lidé mají nárok i na podání protilátek preventivně.

„Do pátku jsme podali monoklonální protilátky asi 200 nakažených pacientů z rizikových skupin. Až na osm lidí, kteří měli sníženou imunitu hematoonkologickým onemocněním, nikdo jiný po podání infuze u nás nemusel být s covidem hospitalizován,“ řekla primářka infekční kliniky Fakultní nemocnice Ostrava Lenka Petroušová.

Zapojily se i další ostravské nemocnice

Podotkla, že zatímco ještě minulý týden přicházelo do jejich infekční ambulance pro infuzi denně do deseti lidí objednaných praktickým lékařem, v pondělí jich přišlo třicet.

Nakažené klienty tam začaly vozit domovy pro seniory a přicházeli i lidé z ulice. Zdravotníci ale upozorňují, že ne všichni mají na infuze nárok, navíc se situace v přeplněné ambulanci stává neúnosnou. Problém totiž je, že další dvě ostravské nemocnice dosud monoklonální protilátky nepodávaly.

Ale i to už se mění. Vítkovická nemocnice začala s léčbou minulý týden, zatím podala na urgentním příjmu infuzi dvěma lidem. Městská nemocnice Ostrava začne podávat infuze v pátek v prostorách covidové stanice na geriatrickém oddělení F. Většina nemocnic trvá na žádance od lékaře.