Očkovací centra v Moravskoslezském kraji chtěla zavírat, teď mají napilno

Lékaři: Covid sílí, pomůže jen očkování Za týden přibyly v Moravskoslezském kraji tři tisíce nakažených a v nemocnicích už leží asi 150 lidí. Odborníci na infekční nemoci i další zdravotníci proto vyzývají k očkování. Sami už si chodí pro posilující vakcíny proti nemoci covid-19. Většina z nich se přitom neohlíží na to, kolik mají protilátek z předešlých očkování. Vycházejí totiž ze svých zkušeností i z výsledků studií, které dokazují, že množství protilátek po čase klesá a u některých lidí imunita zcela vyvane. „Ve Slezské nemocnici občas měříme protilátky samoplátcům a před časem jsme otestovali i část zaměstnanců. Jako zástupce věkové kategorie nad 60 let jsem také odevzdal vzorek krve a paradoxně se ukázalo, že já i další lékařka jsme měli více protilátek než mladší kolegové. Ale to nic neznamená. Víme, že protilátky časem klesají všem a že je to jen jedna složka imunity, proto jsem se znovu neměřil a šel na třetí dávku,“ popsal primář infekčního oddělení opavské nemocnice Petr Kümpel. V boji proti šíření koronaviru je podle něj stále nezastupitelné očkování. Zdůraznil, že odpírači si neuvědomují, jakým rizikem jsou pro ostatní včetně svých blízkých. Někteří toho litují, až když je pozdě. „Téměř denně vidíme rodinná dramata v praxi. Léčili jsme například pár seniorů ve věku kolem 90 let. Nakazili je neočkovaní blízcí příbuzní,“ zmínil primář. „Bohužel ve stáří, kdy mají lidé více nemocí, je covid pro organismus velkou zátěží. Muž zemřel. Jeho žena stále leží na jednotce intenzivní péče. Doufáme, že přežije,“ uvedl odborník na infekční nemoci. Očkování doporučuje všem včetně dětí nad 12 let. S třetí dávkou by neměli otálet lidé nad 60 let a také mladší s chronickými nemocemi. „Posilující vakcínu zřejmě nebudou potřebovat jen lidé, kteří jsou naočkovaní a zároveň před či po vakcinaci prodělali covid. Ti mají trvalejší ochranu. Covid působí jako posilující dávka vakcíny. Tito lidé mají nastartovanou imunitu očkováním a jejich obranyschopnost se při nákaze ještě posílí,“ vylíčil. Ke stejným závěrům došla po vlastní zkušenosti s měřením protilátek i primářka oddělení laboratorní diagnostiky ve frýdecko-místecké nemocnici Kateřina Valošková. „Od jara testujeme protilátky některým zdravotníkům a vidíme, jak se jejich množství mění v čase. Je to silně individuální. Ale mohu potvrdit, že lidé, kteří jsou očkovaní a po covidu, mají i po měsících mnohem více protilátek. Jejich hodnota se drží či klesá pomaleji než u lidí, kterým se protilátky vytvořily jen po očkování. Nicméně nikomu z našeho malého souboru testovaných zatím nevymizely úplně,“ řekla. Sama lékařka covid neprodělala. Po druhé dávce očkování měla velmi vysokou hladinu protilátek, ale po osmi měsících jí výrazně klesla. „Bez váhání jsem proto šla na třetí dávku. Ještě jsem se znovu neměřila, ale očekávám, že hladina protilátek opět vyletí,“ popsala primářka. Odborníci přitom netvrdí, že vakcína chrání stoprocentně a že očkovaní se nemohou nakazit. „I naše dvě mladé naočkované laborantky se před dvěma týdny nakazily. Ale nemoc měla jen lehký průběh, vyléčily se doma,“ dodala Valošková. Význam očkování v boji proti covidu potvrzují i výsledky studie Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. Ústav nechal před měsícem odebrat vzorky krve a anamnézu 165 klientům tří domovů pro seniory. Všichni měli nad 65 let a uplynulo osm měsíců od jejich očkování. „Ukázalo se, že 97 procent z nich má měřitelné protilátky. Více než polovina klientů měla tak vysoké hodnoty, že nebýt věku, mohli by darovat rekonvalescentní plazmu,“ nastínil ředitel ústavu Eduard Ježo. Podotkl, že dělali i další testy, například na N protein, který prokazuje prodělaný covid. „Nákazu jsme potvrdili 40 procentům seniorů, kteří o ní věděli, i 18 procentům, kteří netušili, že prodělali bezpříznakový covid. Ti všichni jsou před nákazou chráněni nejlépe a nemusí mít nutně třetí dávku vakcíny,“ dodal.