Policie vyšetřuje havárii kolotoče v Havířově jako nedbalostní trestný čin

Atrakce nezvaná Rotating Tower se v sobotu chvíli po patnácté hodině porouchala. Normálně funguje tak, že řetízkový kolotoč začne stoupat po vysokém stožáru a asi v šestimetrové výšce se začne otáčet, přičemž pokračuje vzhůru, kde se v určité výšce za současné rotace kolotoče zastaví. Pak začne klesat a opět asi v šesti metrech se sedačky na řetízcích přestanou otáčet.

Jenže nyní to bylo jinak. „Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak došlo k samovolnému a nekontrolovatelnému pohybu dolů řetízkového kolotoče za současného otáčení zavěšených sedaček s návštěvníky, kteří tak naráželi do zábradlí této pouťové atrakce a do okolo stojích překážek,“ uvedl policejní mluvčí René Černohorský.

Rychle letící sedačky i s lidmi například úplně vyvrátily kabinu obsluhy a další budku pokladny rozbily. Poničeno bylo i zábradlí atrakce.

„Policejní komisař zahájil úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti, kterého se měla dopustit doposud neznámá osoba tím, že svým možným nedbalostním jednáním zapříčinila zranění několika osob,“ konstatoval policejní mluvčí.

Kolotoč měl prý problémy už o den dříve

Provozovatelem porouchané atrakce je 53letý muž z Prostějovska. „Nadále se však bude zjišťovat, kdo v době události kolotoč provozoval, zda všechny tyto osoby byly řádně proškoleny a měly povolení k činnosti, jak byla pouťová atrakce instalována a bezpečnostně zajištěna a další okolnosti,“ nastínil policejní mluvčí možnosti, kde se mohla stát zásadní chyba.

Lunapark u Dělnické ulice v centru Havířova stále střeží policisté, protože v neděli k němu přijedou policejní technici, specialisté a znalci, kteří důkladně prozkoumají vybavení a zajištění porouchané atrakce.

Policisté také získali informace, že výškový řetízkový kolotoč měl technické problémy už v první den slavností, tedy v pátek. Podle některých svědeckých informací měl například údajně potíže s rozjezdem.

„Z tohoto důvodu žádáme případné svědky či přímé účastníky a návštěvníky této pouťové atrakce, kteří jakékoli potíže s kolotočem zaznamenali, aby se nám kdykoli ozvali na bezplatnou linku tísňového volání 158 nebo na telefonní číslo havířovských policistů 596 805 541,“ uvedl Černohorský. Dodal, že by vyšetřovatelům pomohly i pořízené videozáběry provozu a případných problémů kolotoče. Lidé je mohou poskytnout na služebně Obvodního oddělení Havířov 1.

Zranění jsou z Havířova, Karviné a Opavy

Informace o počtu zraněných se pohybují od čtrnácti do sedmnácti osob, někteří lidé totiž údajně vyhledali ošetření v blízké nemocnici sami.

„Podle dosavadních informací různá zranění utrpělo nejméně čtrnáct osob, a to čtyři dívky ve věku 7 až 12 let, čtyři chlapci ve věku 8 až 11 let, čtyři ženy ve věku 18 až 42 let a dvacetiletý muž, všichni z Havířova a z Karviné. Zranění utrpěl i 21letý muž z Opavy,“ vyjmenoval Černohorský.

Havířovský primátor Josef Bělica po neštěstí zrušil zbývající program Havířovských slavností, nevystoupila tedy například zpěvačka Lucie Bílá a také kapely Slza, Wanastowi Vjecy a Kabát. Slavnosti pak měl zakončit ohňostroj.