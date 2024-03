Rezignace byla jediná možná, reagují na kauzu Krkošky politici z regionu

Krajský úřad oznámil, že v reakci na dnešní rozhodnutí soudu rezignoval hejtman Jan Krkoška na svou funkci.

„Zároveň se vzdává pozice zastupitele kraje. O dalším postupu budou zítra na krajském úřadu jednat lídři koaliční ‚krajské vlády‘ – předsedové klubů hnutí ANO, ODS a TOP 09, KDU-ČSL a ČSSD,“ sdělila mluvčí kraje Nikola Birklenová.

Moravskoslezský kraj stal se tak asi stane nechtěným rekordmanem, který jako první bude mít během jednoho čtyřletého volebního období tři hejtmany.

Krkoška se stal hejtmanem loni v červnu, když vystřídal předchozího dlouholetého hejtmana Ivo Vondráka. Ten post opustil poté, co v prezidentské volbě podpořil Petra Pavla, protikandidáta Andreje Babiše.

ANO na hejtmana nejspíše navrhne Bělicu

„Lidsky je mi to líto, protože jsme osm let spolupracovali, ale politicky není možné jiné řešení. Za celou tu dobu se ani slovem nezmínil, že by měl nějaké takové problémy,“ uvedl krajský náměstek Lukáš Curylo z koaliční KDU-ČSL.

Podle něj se co nejdříve musí svolat mimořádné krajské zastupitelstvo, kde se do podzimních krajských voleb zvolí nový hejtman. „Na řadě je hnutí ANO, ať navrhnou někoho dalšího,“ uvedl Curylo.

Podle zjištění iDNES.cz hnutí ANO nabídne, aby se hejtmanem stal dosavadní krajský zastupitel, poslanec a primátor Havířova Josef Bělica. Ten zatím nezvedá mobilní telefon, jeho nominaci však nepřímo potvrdil další krajský zastupitel za hnutí ANO, starosta Slezské Ostravy Richard Vereš.

„Pan Bělica je náš pravděpodobný kandidát. Předpokládalo se, že se na podzim stane naším lídrem pro krajské volby, tak je nelogické, aby na několik měsíců tuto zodpovědnou práci vzal někdo jiný,“ vysvětlil Vereš.

Pirátka: Je to ostuda

Rychlý konec hejtmana Krkošky ho velmi mrzí. „Je to nešťastné, ale jsem rád, že se k tomu už bývalý hejtman postavil jako chlap, přiznal se a rezignoval,“ zmínil Vereš. Na námitku, že Krkoška své trestní problémy dlouho tajil, Vereš poznamenal: „O tom nic nevím, já jen měl informace, že před asi třemi týdny oznámil, že byl obviněn.“

Shodou okolností má moravskoslezské hnutí ANO tuto sobotu krajský sněm. Očekává se, že by mohl dorazit i předseda hnutí Andrej Babiš.

Opoziční zastupitelka Zuzana Klusová (Piráti) souhlasí, že rezignace byla jedinou myslitelnou volbou. „Je to ostuda pro pana Krkošku, pro hutí ANO i pro koalici,“ konstatovala Klusová s tím, že už když byl Krkoška loni v červnu nominován na hejtmana, tak musel vědět, že je vyšetřován, případně obviněn nebo dokonce obžalován. „A jeho jednání opravu nechápu,“ podotkla.

Nyní čeká, koho dalšího hnutí ANO nominuje. „Jestli pana Bělicu, tak ho nepodpoříme, protože to je podle našeho názoru z bláta do louže,“ upozornila Klusová.