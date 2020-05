Osud zámku v Hnojníku je nejistý, vlastník usiluje o dotace na opravy

Zchátralý empírový zámek v Hnojníku na Frýdecko-Místecku už dlouho čeká na záchranu. Nový vlastník, který ho koupil pro Vysokou školu PRIGO, by rád do tří let opravil památkově chráněnou zámeckou budovu i přilehlý park. Podmínkou však je, že získá dotace z Norských fondů a dokáže splnit podmínky úřadů i památkářů, kteří budou na rekonstrukci dohlížet.