VIDEO: Kolemjdoucí vytáhl tonoucího z Ostravice, s oživením pomohli policisté

Na místo podle mluvčí policistů Kateřiny Kubzové jako první dorazila hlídka, která na druhém břehu řeky viděla muže poskytujícího první pomoc jiné osobě. „Jeden ze strážců zákona neváhal a vrhl se do řeky, kterou překonal až na druhý břeh. Tam se následně spolu se zachráncem střídali v provádění srdeční masáže,“ řekla.

Druhý z policistů přivolal hasiče a záchranou službu. „Před jejich příjezdem se podařilo kolemjdoucímu muži vytáhnout tonoucího z řeky, ten ale nejevil známky života,“ doplnila Kubzová.

„Záchranáři si tak dvaatřicetiletého muže převzali do své péče poté, co mu zhruba 7 minut poskytovali první pomoc policista se zachráncem. Poděkování patří především kolemjdoucímu muži, který se zachoval velmi statečně, když se rozhodl skočit do rozvodněné řeky a tonoucího vytáhl na břeh,“ chválila mluvčí.

Záchranáři se o neštěstí dozvěděli okolo čtrnácté hodiny. „Svědci hlásili na tísňovou linku osobu unášenou proudem řeky poblíž soutoku Ostravice a Morávky,“ uvedl krajský mluvčí záchranářů Lukáš Humpl. Na místo vyrazily dva týmy záchranné služby, z Ostravy vyletěl i vrtulník.

„Pacient byl v bezvědomí a bezdeší, záchranáři proto ihned započali s rozšířenou resuscitací, včetně opakovaných defibrilačních výbojů. Zasahující lékař provedl intubaci dýchacích cest a zajistil umělou plicní ventilaci. Posádky podaly léky a pokračovaly v nepřímé srdeční masáži,“ popsal Humpl náročný zásah.

Letečtí záchranáři pak muže dále oživovali a přepravili ho na urgentní příjem Fakultní nemocnice v Ostravě. „Pacient zůstává v kritickém stavu a je napojený na mimotělní oběh,“ řekla ČTK mluvčí nemocnice Petra Petlachová.