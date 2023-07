V bruntálském bazénu se topilo čtyřleté dítě, pod hladinou bylo několik minut

Neštěstí se stalo před devatenáctou hodinou, lidé volali na tísňovou linku, že se v bazénu bruntálského wellness centra topilo malé dítě. „Na pomoc byla ihned vyslána lékařské posádka a následně také vrtulník letecké záchranné služby,“ uvedl krajský mluvčí záchranářů Lukáš Humpl s tím, že dítě bylo pod hladinou několik minut.

„V době příjezdu posádek chlapec jevil známky poruchy vědomí, jeho dýchání selhávalo a byl v přímém ohrožení života,“ uvedl mluvčí Humpl.

Ve stabilizovaném stavu

Dále popsal, že záchranáři mu zajistili vstup do kostní dřeně, zahájili podávání léků a infuzních roztoků. Lékař také provedl intubaci dýchacích cest malého pacienta a připojil jej k přístrojem řízenému dýchání. „Nakonec vrtulník dítě přepravil do ostravské fakultní nemocnice, kde bylo ve velmi vážném stavu předáno do péče lékařů urgentního příjmu.“

Podle informací iDNES.cz se chlapečka s největší pravděpodobností podaří zachránit, protože je nyní ve stabilizovaném stavu.

Případ vyšetřují bruntálští kriminalisté. Policejní mluvčí Pavla Jiroušková sdělila, že se například vyslýchají svědci, kteří byli v danou chvíli v bruntálském wellness centru. „Případem se zabýváme kvůli podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti,“ konstatovala policejní mluvčí.