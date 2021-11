Firmy v kraji posílají své lidi pracovat z domu mnohem více než úřady

„Od minulého pátku pracujeme v režimu, kdy polovina THP zaměstnanců ve společné kanceláři pracuje z domu, aby se vzájemně všichni nepotkávali,“ přiblížila opatření Vladimíra Václavíková, ředitelka marketingu dolnobenešovské společnosti Armatury. Z domu tak pracuje okolo 30 procent z celkových 530 zaměstnanců firmy.

Větší bezpečnost si ve firmě slibují i od rozdělení dělníků. „Ve výrobě jsme rozdělili zaměstnance na některých pracovištích zavedením druhé směny,“ podotkla Václavíková.

Podobně na tom jsou v Třinci. „V jarních měsících pracovalo z domova asi 250 lidí, což je zhruba 25 procent lidí v administrativních pozicích. Například pracovníci personalistiky, financování a IT a podobně. Drtivá většina zaměstnanců pracuje na provozech a jejich přítomnost na pracovišti je nezbytná,“ sdělila mluvčí třineckých železáren Petra Macková Jurásková.

Nic nového není práce z domu pro některé zaměstnance společnosti Vítkovice Steel.

„Home office máme zavedený už z doby před covidem. Dá se říct, že je u nás běžně užívaný, byť to v ocelářství běžné není,“ popsala situaci ve firmě Kateřina Nogolová, personální ředitelka Vítkovice Steel. „Z domova u nás pracuje asi 30 procent všech zaměstnanců, převažují THP a administrativní pracovníci, ale jsou mezi nimi, tam kde to umožňuje charakter jejich pozice, i dělnické profese,“ doplnila.

Práci z domova využívají i vodárny

„Dohody o práci z domova máme podepsány se všemi zaměstnanci, u nichž je takovýto způsob výkonu práce možný,“ řekla mluvčí OVaK Radka Vanková. „Jsme ale provozní společností, která zajišťuje především práce v terénu,“ dodala.

Podobně postupují i ve vodárenské společnosti SmVaK. „Tam, kde by pracovalo v kanceláři více zaměstnanců, je systém nastaven tak, že se po určité časové periodě střídají, kdy jedna skupina chodí do kanceláře, druhá pracuje v režimu home office,“ přiblížil mluvčí společnosti Marek Síbrt. „Zaměstnanci nastupují na směny tak, aby se jednotlivé směny nepotkávaly. Tam, kde to je možné, nevyjíždí provozní zaměstnanci do terénu z provozního střediska, ale přímo z domu, aby bylo omezeno jejich setkávání,“ popsal.

Oslovené magistráty a radnice v kraji zatím své pracovníky na práci domů většinou neposílají.

„Přístup města je takový, že pokud to situace umožní, pracovník úřadu by měl být k dispozici veřejnosti. Navíc samozřejmě zdaleka ne všechny činnosti lze vykonávat v režimu home office,“ odpověděl, podobně jako mnoho dalších, mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek.

Většinu máme promořenou, hlásí radnice

Obdobně tomu je i v Ostravě, Orlové, Opavě nebo Frýdku-Místku. Tamní magistrát si navíc na jaře prošel těžkými okamžiky, kdy zde vznikl jeden z klastrů koronaviru.

„Oproti jaru máme většinu zaměstnanců přirozeně promořenou, z domova jich pracuje jen minimum,“ konstatovala mluvčí Frýdku-Místku Jana Musálková Jeckelová. Opačný přístup zvolili v ostravském obvodu Poruba.

„Home office využíváme od jara roku 2020. Celkem jej může využívat 136 zaměstnanců. Zaměstnanci se střídají tak, aby byly zajištěny veškeré služby pro občany,“ vysvětlil mluvčí obvodu Martin Otipka.