S většinou vědců je neskutečná zábava, říká první Český Vševěd Eva Bílková

Noc vědců představuje lidem svět vědy a boří mýtus o vědci coby nudném patronovi v bílém plášti zavřeném v laboratoři. Popularizátor proto musí zvládnout srozumitelně, zábavně, a přesto odborně v omezeném čase představit svůj výzkum a Eva Bílková, která zkoumá vážky, byla nejlepší mezi třicítkou vědců napříč republikou. „Pro mě jsou vážky ambasadorkami popularizace hmyzu i vztahu lidí a přírody,“ říká.

Je věda zábavná?

Rozhodně. Žádný vědec se nezabývá něčím, co by jej nezajímalo. Nadchnete se pro své téma, chcete zjistit víc, vymýšlíte, jak své předpoklady potvrdit, experimentujete. Celé to bádání kolem je zábavné.