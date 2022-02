Skibus se zkušebně vrací, lyžaře odveze na Bílou v Beskydech

Autobus, který v loňské sezoně od května do září vozil cyklisty z Nového Jičína do beskydského zimního střediska Bílá na Frýdecko-Místecku, opět vyjíždí. Tentokrát však řidiči dovolí cestujícím vzít si do vozu místo jízdních kol lyže.

Města po trase se dohodla, že vyzkoušejí nasazení linek takzvaného cyklobusu i v zimě. Následující tři měsíce by měly ukázat, jestli se vyplatí službu dále poskytovat.

Trasa skibusu vede přes Příbor, Kopřivnici, Frenštát pod Radhoštěm a Rožnov pod Radhoštěm. Tato města společně s Novým Jičínem platí dopravci, společnosti Z-Group bus, roční kompenzace.

Poměr příspěvků se určuje počtem obyvatel. „Na provoz cyklobusu se původně platilo 160 tisíc korun ročně. Dodatkem ke smlouvě jsme společně s dalšími městy přidali 116 tisíc korun za zimní provoz,“ řekla Lucie Macháčková, mluvčí Kopřivnice.

První skibus vyjíždí v sobotu 5. února a bude jezdit o víkendech. Jarní provoz skončí na konci dubna. Z Nového Jičína odjíždí spoj na Bílou v 7:55, z Beskyd se vrací v 15:08. Linka vede i přes Dolní, Prostřední a Horní Bečvu. Lidé si tak mohou cestou vybrat z více skiareálů.

Na Bílé zastavuje autobus u lyžařského střediska Třeštík, na Bumbálce a na autobusovém stanovišti. Ve vozech je povolená přeprava běžek i sjezdových lyží, které si běžně cestující brát nesmějí.

Když bude zájem, pojede skibus i příští zimu

„Rozšíření provozu zatím testujeme. Podle toho, kolik lyžařů svezeme, rozhodneme, jak to uděláme i v budoucnu. Víme však, že o cyklobusy byl velký zájem. Tak doufáme, že lidé budou jezdit i v zimě,“ řekl Richard Petr z kopřivnického odboru rozvoje města. To přidalo na zimní provoz 31 tisíc korun.

Autobusem mohou vyrazit lyžaři i na druhou stranu kraje, do Jeseníků. Linka stejného provozovatele vyjíždí v sobotu a neděli v 7:35 z Ostravy-Hrabůvky od zastávky Poliklinika. Přes Opavu, Krnov, Bruntál, Malou Morávku a Karlovu Studánku jede až na Ovčárnu. Zpět se vrací v 15:30 hodin.