V dolu ČSM začne průzkum po výbuchu, zbylá těla vytahají do května

OKD muselo s průzkumnými pracemi počkat do chvíle, kdy se koncentrace plynů a vysoká teplota ve výbuchem zasažené části dolu vrátí do normálu.

Poté musela těžební společnost vypracovat plán na otevření výbuchovzdorných hrází, který byl nutný k tomu, aby zpřístupnění místa povolil Český báňský úřad (ČBÚ).

Plán už firma předložila ke schválení a očekává, že povolení dostane během několika dnů. S průzkumem může začít už dříve. Ten totiž předchází samotnému vstupu do požářiště a povolení k němu není potřeba. Vyproštění těl devíti mrtvých horníků, kteří jsou ještě podzemí, očekávají zástupci společnosti na konci dubna. Všechny mrtvé by mohli vyprostit do poloviny května.

„Do podzemí budou vyrážet šesti až osmičlenné týmy vybavené dýchacími přístroji,“ řekl výkonný ředitel Hlavní báňské záchranné služby OKD Petr Dedek

Neštěstí v Dole ČSM-Sever se stalo loni 20. prosince v hloubce kolem 880 metrů pod povrchem. Při výbuchu metanu přišlo o život 13 horníků, z nichž bylo 12 Poláků a jeden Čech. Deset havířů bylo při výbuchu zraněno. Vynést z dolu se po neštěstí podařilo jen čtyři mrtvé, devět těl dosud zůstává pod zemí.