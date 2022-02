Covid i tento rok vytlačil chřipku. Určitě se vrátí, jen se zatím neví kdy

Řidiči Dopravního podniku už roušky neřeší V trolejbusech, autobusech i tramvajích Dopravního podniku Ostrava (DPO) přibývalo sporů mezi řidiči a cestujícími, kteří neměli roušku. To už nehrozí. Řidiči totiž už nic takového řešit nemusí. „Vláda postupně uvolňuje protiepidemická opatření, ale stále platí nařízení nosit ochranu dýchacích cest, a to i v prostředcích městské hromadné dopravy. Jenže v poslední době čím dál víc lidí odmítá toto nařízení respektovat, proto přibývalo konfliktů a řidiči, asistenti přepravy nebo revizoři museli vykazovat tyto cestující z vozů,“ uvedl generální ředitel DPO Daniel Morys. Podnik na to v minulých dnech zareagoval změnou přepravních podmínek, která zprostila zaměstnance DPO povinnosti řešit nošení roušek cestujícími. „Naším úkolem je přepravovat. Nyní už žádný náš řidič, asistent přepravy ani revizor nevykáže cestujícího z vozu jen kvůli roušce,“ uvedl ředitel Morys. Povinnost nosit je dál platí, na její dodržování dohlížejí hygienici, policisté i strážníci. „Porušení platného nařízení je přestupkem. Strážník to může řešit na místě domluvou či pokutou až do výše deseti tisíc korun. Pokud dotyčný nesouhlasí, strážník vše zadokumentuje a oznámí hygieně,“ uvedl mluvčí Městské policie Ostrava Jindřich Machů. (les)