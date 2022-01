Obří skládku v Přívoze likviduje Ostrava, přitom je na cizím pozemku

Kritizovaná obří černá skládka odpadu v lokalitě garáží mezi ulicemi Úprkova a Rovná v Ostravě-Přívoze do 11. března zmizí.

S odklízením několika tun stavební suti, pneumatik, elektrospotřebičů a dalšího nelegálně uloženého odpadu začala firma ve čtvrtek 27. ledna.

Práce za více než 2,5 milionu korun si objednalo město, kterému přitom znečištěné pozemky nepatří. „Problémů s černými skládkami přibývá a majitelé pozemků je často nechtějí řešit. Likvidaci skládky v Přívoze předcházel náročný proces, neboť nekonal stát jakožto vlastník větší části pozemku, ani vlastníci okolních menších parcel,“ uvedla náměstkyně pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Podle ní si na skládku stěžovala řada Ostravanů i firem. Město proto k její likvidaci opakovaně vyzývalo vlastníky pozemků, hlavně stát.

„Ten ale nereagoval vstřícně a nakonec se pozemku vzdal. Jeho současný vlastník je pro nás neznámý. Nicméně nechtěli jsme, aby tam skládka zůstala. Proto jsem ráda, že se v rozpočtu města podařilo najít peníze na její odklizení,“ dodala náměstkyně primátora.

Černá skládka bujela do dnešních rozměrů posledních deset let. Stát to ale neřešil a menšinoví vlastníci pozemků odmítali likvidaci odpadků s tím, že nejsou jejich původci. Díky nainstalované kameře se strážníkům dařilo alespoň některé hříšníky dopadnout a pokutovat.